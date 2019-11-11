ما هو اليوم العالمي للعُزَّاب؟

اليوم العالمي للعُزَّاب هو يوم تم تحديده للأشخاص الغير متزوجين، ويُحتفل به في يوم 11 نوفمبر (11/11) وهو اليوم الذي أختير للصلة بين العُزَّاب وللاسترخاء، وفرصة للعثور على الشريك المثالى، وأمل فى توديع عصر الوحدة والعزوبية فى وقت مبكر، ولقد اختار العزاب، فى الصين كيوم عيد لهم بسبب تكرار الرقم الفردى "1" أربعة مرات على التوالى، والذى يدل على الوحدة الشديدة.

والجدير بالذكر أن اليوم العالمي للعُزَّاب انطلق من الصين حيث وجدت شركة "علي بابا" الصينية أن مبيعات شهر نوفمبر، من كل سنة، منخفضة فاخترعت عيد العزاب "singles day" في يوم 11/11 عام 2009، لتحث كل شخص على أن يهدي نفسه شيئاً وأصبح بهذا أكبر يوم تسوق أونلاين في العالم بمبيعات تصل إلى مليارات الدولارات.

ورغم أن "يوم العزاب" هو فى الأصل احتفال خاص بالشباب الصينى، إلا أن هذا الاحتفال لم يقتصر على الصينيين، بل امتد لعدد كبير من دول العالم، بحيث يحتفل شباب كل دولة بهذا اليوم على طريقته الخاصة.

واليوم العالمى للعزاب أصبح فى صدارة الترند بمصر وعدة دول عربية، منها السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، لحرص شباب هذه الدول على الاحتفال عبر صفحاتهم على "تويتر" بتدوينات وفيديوهات وصور خاصة لها دلالتها المتعلقة بهذا اليوم.

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