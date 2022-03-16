اليوم العالمي للعناية الشفاه: وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

يصادف اليوم 16 آذار من كل عام اليوم العالمي للعناية الشفاه تم تخصيص هذا اليوم بسبب أن الشفاه هي واحدة من أكثر أجزاء الوجه جاذبية، وتلعب الشفاه دورًا كبيرًا في حياة الناس اليومية، وتعتبر جزء مهم من ابتسامة الشخص، والهدف من اليوم العالمي للعناية بالشفاه تقدير الشفاه وحبها وتعلم طرق أفضل للعناية بها طوال الوقت، وقبل العناية بها لابد من التعرف على تاريخ هذه العطلة وكيف نحتفل بها هنا في أيام السنة.

أسباب الشفاه الداكنة

• التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يؤدي لتغير لون الشفاه.

• الإفراط في استخدام أحمر الشفاه باستمرار يؤدي إلى تغير لونها للون الداكن.

• استخدام منتجات العناية بالشفاه من النوع الردئ والرخيص يؤدي إلى جعلها داكنة.

• الإفراط في تناول القهوة والشاي.

• إصابة الشفاه بأمراض الحساسية والجفاف.

• التدخين يعمل على فقد الشفاه لونها الوردي وتحولها للون الداكن.

وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الكركم و الحليب لتفتيح الشفاه الداكنة

وصفة الكركم والحليب لتفتيح الشفاه الداكنة وهي فعالة في تفتيح الأماكن الغامقه، قومي بخلط ملعقه من الحليب البارد مع القليل من مسحوق الكركم لتشكيل عجينة سميكة، أولا قومي بفرك شفتيك برفق باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ( فرشاة الأسنان الناعمة تعمل كمقشر جيد للغاية لشفتيك) ثم طبيقي القليل من معجون الكركم على شفتيك واتركيه لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق ثم اشطفيها بالماء الدافئ، وأخيرا إستعملي مرطب الشفاه من اختيارك.

زيت الزيتون لتفتيح الشفاه الداكنة

وصفة زيت الزيتون لتفتيح الشفاه الداكنة يمكنك استخدام هذه الوصفة للحصول على شفتين ورديتين فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لتغذية وترطيب شفتيك، وقومي بتطبيق بضع قطرات من زيت الزيتون الممتاز على شفتيك ودليكه برفق. وقومي بتكرار الطريقة بشكل يومي قبل الذهاب إلى الفراش. طريقه أخرى فعاله امزجي نصف ملعقة صغيرة من السكر وبضع قطرات من زيت الزيتون الممتاز وافركي شفتيك برفق، كرّري العملية مرة واحدة في الأسبوع لتحصلي على أفضل النتائج.

5 خطوات لشفاه وردية طبيعية

التوقف عن التدخين لأنه يؤثر سلباً على لون الشفاة فتتحول إلى لون غامق تدريجاً ومع الوقت قد تصل إلى اللون البني.

خصصي فرشاة أسنان ناعمة لهذه المهمة وقومي بدعك الشفاه في كل ليلة قبل النوم لمدة دقيقة واحدة وأيضاً تخلصي من الأجزاء الخشنة لتحصلي على شفاة ناعمة.

تحتاج الشفاة إلى تدليك خفيف في كل ليلة، لذلك فقومي بتجهيز مرطب طبيعي في المنزل لهذه العملية لتحصلي على أفضل النتائج من خلال كمية قليلة من زيت اللوز وعصير الليمون.

أيضاً قومي بخلط حبوب الرمّان مع كمية قليلة من الحليب لتصنعي مركب طبيعي لتفتيح الشفاة، واحفظي الخليط في الثلاجة لتكرري استخدامه يوميّاً.

شرب كميات من الماء والعصائر الطبيعية على مدار اليوم حتى لا تصاب الشفاة أو البشرة بالجفاف.

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