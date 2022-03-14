يتم إنتاج شمع الأذن في قنوات الأذن، وعادة ما يكون وجودها طبيعيًا وصحيًا، وفي بعض الأحيان قد يكون تراكم شمع الأذن غير مريح ومزعج، وفي بعض الحالات، يؤثر مؤقتًا على سمعك.

وعلى الرغم من توفر منتجات تصريف شمع الأذن التي لا تستلزم وصفة طبية للشراء، إلا أن هناك أيضًا العديد من العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها لتنظيف قنوات الأذن الخارجية من الشمع الزائد.

هل يجب عليك تنظيف أذنيك ؟

في دراسة أجريت عام 2018 لـ 206 طلاب في الكلية، مارست الغالبية العظمى تنظيف الأذن، وقال 75 في المائة إنهم يعتقدون أن هذه الممارسة مفيدة لصحتهم.

لكن الفكرة هي أنك لست بحاجة حقًا إلى تنظيف شمع الأذن، حيث أن شمع الأذن ليس ترابًا، وفي الواقع يخدم شمع الأذن غرضًا مهمًا وهو تشحيم أذنيك وحمايتها، حتى أنه يساعد في تقليل المخاطر الخاصة بالتهابات الأذن، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا.

يمكن لإزالة شمع الأذن أن يفوق الفائدة المحتملة، حيث يمكن أن يؤدي تنظيف شمع الأذن بقطعة قطنية إلى إتلاف أو تهيج قناة أذنك أو حتى ثقب طبلة أذنك، لذلك يجب أن تفهم أيضًا أنه عند تنظيف شمع الأذن باستخدام شيء تضعه في أذنك، فإنك أيضًا تدفع شمع الأذن بشكل أعمق في أذنيك، مما قد يؤدي إلى انحراف شمع الأذن (الانسداد) بمرور الوقت.

علاجات منزلية لإزالة شمع الأذن

صودا الخبز

يمكنك إزالة شمع الأذن في المنزل باستخدام صودا الخبز، وذلك من خلال:

تذويب 1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 2 أونصة من الماء الدافئ. إذا كان لديك زجاجة قطارة، اسكب المحلول فيها. ميل رأسك إلى الجانب وقطر 5 قطرات إلى 10 قطرات برفق من المحلول في أذنك. اترك المحلول في الأذن لمدة تصل إلى ساعة، ثم اغسله بالماء.

افعل هذا مرة واحدة في اليوم حتى يخرج شمع الأذن، وقد يحدث ذلك في غضون يومين، لا تفعل هذا لأكثر من أسبوعين.

إزالة شمع الأذن باستخدام بيروكسيد الهيدروجين

يمكنك إزالة شمع الأذن في المنزل باستخدام بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 3 بالمائة، وذلك من خلال:

ميل رأسك إلى الجانب وقطر 5 إلى 10 قطرات من بيروكسيد الهيدروجين في أذنك. حافظ على رأسك مائلًا إلى الجانب لمدة 5 دقائق للسماح للبيروكسيد باختراق الشمع. افعل هذا مرة واحدة في اليوم لمدة 3 إلى 14 يومًا.

خفف انسداد شمع الأذن بالزيت

شمع الأذن مادة تشبه الزيت، وبالتالي، يمكن أن تتسبب بعض الزيوت في نعومة شمع الأذن عندما تتلامس المادتان، ويقترح مؤيدو هذا العلاج استخدام الزيوت التالية:

زيت الأطفال زيت جوز الهند الجلسرين الزيت المعدني زيت الزيتون

ولاستخدام الزيت لإزالة شمع الأذن:

قم بتسخين الزيت الذي اخترته قليلاً واسكبه في زجاجة قطارة، ولا تدفئ الزيت في الميكروويف، أيضًا من المهم أن تختبر درجة الحرارة دائمًا قبل وضعها في أذنك. ميل رأسك إلى الجانب ووضع بضع قطرات من الزيت في أذنك. أبق رأسك مائلاً إلى الجانب لمدة 5 دقائق. كرر مرة أو مرتين في اليوم.

الري بالماء

في بعض الأحيان يمكن إزاحة شمع الأذن عن طريق ضغط الماء الخفيف:

اشترِ حقنة مطاطية ناعمة مصنوعة لتنظيف الأذن، واملأها بالماء الدافئ. ميل رأسك إلى الجانب اضغط على الحقنة برفق حتى ينفجر الماء الدافئ في أذنك.

يمكنك حتى القيام بذلك عبر وعاء حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت أي قطع مرئية من شمع الأذن تتساقط، كما يمكن دمج الماء مع أي من الطرق الموصى بها أعلاه، قم باستخدام الماء من 5 إلى 15 دقيقة بعد استخدام صودا الخبز أو بيروكسيد الهيدروجين أو الزيت.

علاجات منزلية يحتمل أن تكون خطيرة تجنبها

على الرغم من أن إزالة شمع الأذن غالبًا ما تكون آمنة في المنزل، إلا أن هناك بعض الحالات التي تتطلب انتباه أخصائي طبي، فإذا كانت العلاجات المنزلية المذكورة أعلاه لا تناسبك، فاتصل بطبيبك، ولا تستخدم ما يلي لإزالة شمع الأذن:

أشياء صغيرة

تجنب استخدام أشياء صغيرة مثل أغطية الأقلام أو الدبابيس لتنظيف أذنيك، حيث يتفق العديد من الأطباء مع القول المأثور: "لا تضع أبدًا أي شيء في أذنك أصغر من مرفقك".

نكاشات القطن للأذنين

على الرغم من أنها قد تبدو آمنة ومثالية لأذنيك، إلا أن نكاشات القطن صغيرة جدًا بحيث لا يمكن استخدامها بأمان داخل الأذن ويمكن أن تسبب ضررًا.

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