طبيب البوابة: ما أهمية وضعية جسمك أثناء تناول الدواء؟ هل تعلم أن وضعية جسمك يمكن أن تقرر مدى فعالية الدواء الذي تتناوله؟ وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة جون هوبكنز أن وضعية الجسم له تأثير كبير على مدى سرعة امتصاص الجسم للدواء. كما وجدت الدراسة أن مشكلة القناة الهضمية هذه شائعة بين المصابين بعد لقاح كوفيد. نُشرت الدراسة في أغسطس في مجلة Physics of Fluids.

طبيب البوابة: ما أهمية وضعية جسمك أثناء تناول الدواء؟

ماذا تقول الدراسة عن وضعية الجسم؟

تقول الدراسة أنه إذا كنت تقف منتصباً أثناء تناول الدواء ، فإن الحبة تهبط في المنطقة النهائية من المعدة. حتى عند تناول الدواء أثناء الاستلقاء والانحناء إلى اليمين ، تذهب الحبة أيضًا مباشرة إلى المعدة وبسبب هذا ، فإنها تذوب بسرعة كبيرة. ومع ذلك ، قال الباحثون إنه إذا استلقيت وانحنيت إلى اليسار ، فلن يذوب بسرعة ولا يمكن للجسم أن يمتصه.

طبيب البوابة: ما أهمية وضعية جسمك أثناء تناول الدواء؟

ماذا وجدت الدراسة؟

وجدت الدراسة أن تناول الأدوية أثناء الاستلقاء والميل إلى اليمين له معدل انحلال أسرع بمقدار 2.3 مرة من الوضع المستقيم.

كما شرح الباحثون المدة التي تستغرقها الحبة لتذوب ، قال الباحثون إنه إذا استغرقت الحبة 10 دقائق لتذوب عند تناولها في الجانب الأيمن ، فستستغرق 23 دقيقة لتذوب أثناء الوقوف في وضع مستقيم وسيستغرق الأمر 100 دقيقة لتذوب عند تناولها مستلقياً على الجانب الأيسر. بصرف النظر عن أخذ عوامل مثل الوجبات في الاعتبار ، يجب أخذ وضعية الجسم بعين الاعتبار.

قال كبير المؤلفين راجات ميتال ، مهندس في جامعة جونز هوبكنز وخبير في ديناميكيات السوائل: "لقد فوجئنا بشدة أن الوضعية كان لها مثل هذا التأثير الهائل على معدل انحلال الادوية. لم أفكر أبدًا فيما إذا كنت أفعل ذلك بشكل صحيح أم خاطئ ، لكنني الآن سأفكر في الأمر بالتأكيد في كل مرة أتناول فيها حبة دواء."

يبدو أن النموذج الذي طوره الفريق ، المسمى StomachSim ، هو من أوائل النماذج التي تمكنت من إجراء محاكاة واقعية لمعدة الإنسان تحاكي ما يحدث داخل المعدة أثناء هضم الطعام أو في هذه الحالة العلاج.

طبيب البوابة: ما أهمية وضعية جسمك أثناء تناول الدواء؟

كيف تعمل حبة الدواء؟

غالبية الحبوب تعمل فقط بعد أن تذوب بشكل صحيح. فقط بعد أن يتم إطلاق محتوى الحبوب من المعدة إلى الأمعاء ، يمكن رؤية تأثير الحبوب في الجسم. "لذلك كلما اقتربت الحبة من الجزء السفلي من المعدة ، كلما بدأت في الذوبان وإفراغ محتوياتها بشكل أسرع من خلال البوابة إلى العفج ، الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة. إذا كنت تريد تناول حبة دواء لعلاج هذا الجزء من المعدة ، فإن الوضعية أمر بالغ الأهمية لكل من الجاذبية وعدم التناسق الطبيعي للمعدة "، كما يقول الباحثون.

طبيب البوابة: ما أهمية وضعية جسمك أثناء تناول الدواء؟

أهمية هذه الدراسة

هذه أخبار رائعة لأولئك الذين يحتاجون إلى الأدوية للعمل بشكل أسرع. وهذا جانب مهم للرعاية الصحية لكبار السن على وجه الخصوص. إن إعطائهم أدوية بناءً على الوضعية يمكن أن يوفر الوقت لأن الدواء يمكن أن يعمل بسرعة. قال راجات ميتال: "بالنسبة للأشخاص المسنين أو طريحي الفراش ، الميل إلى اليسار أو اليمين يمكن أن يكون له تأثير كبير." يمكن لوضعية خاطئة أن تؤخر تأثير الدواء لمدة ساعة!

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