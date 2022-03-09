اليوم العالمي للكلى 2022 والذي يصادف يوم غد العاشر من آذار 2022، ويعتبر مرض الكلى من أكثر الأمراض الذي يؤثر على النظام الغذائي ويشبه شكل الكلى حبة الفاصولياء.

وللوقاية من الكلى يجب عمل فحوصات دورية وذلك بأخذ عينة دم وعمل ثلاثة فحوصات، فحص مادة الكرياتين ومادة اليوريا، وفحص وظائف الكلى وهو فحص اليوريك اسيد. د.

كيف نعرف أن عندك مشكلة في الكلى؟

ألم في أسفل الظهر

ضيف في التنفس

التورم وانتفاخ الأطراف خصوصاً في الصباح الباكر

الشعور بالتعب والإرهاق العام

تغيير الجلد

جفاف البشرة

ما هي وظائف الكلى؟

وظيفة الكلى هي إخراج نفايات الجسم الذائبة في الماء الناتجة من عملية الهضم، الكلى تضبط وتنظم محتويات الدم، وتعمل الكلى على تنظم كمية الماء والأملاح في الجسم وفي تنظيم نسبة الأحماض إلى القواعد الكيميائية في الجسم.

من وظائف الكلى تنقية الدم والتخلص من المواد السامة نتيجة عملية الهضم وتمثيل المواد الغذائية تؤدي إلى تراكم المواد التي تسمم الجسم مثل مادة الـ urea حيث تقوم الكلية بإفرازها مذابة في البول.

ومن وظائف الكلى أيضاً الحفاظ على توازن الماء والأملاح في الجسم فإذا زاد أو نقص أحدها عن الحد المعين حدث المرض وأحياناً الموت.

تحافظ الكلى على كون الدم متعادلاً بين الحموضة والقلوية PH=7.4 حيث ان الكلية تقوم بإفراز المواد الحمضية في البول عندما تزيد هذه المواد.

أنواع أمراض الكلى

الفشل الكلوي المزمن

حصوات الكلى

التهاب كبيبات الكلى

تكيسات الكلى،

التهابات المسالك البولية

كيف أعرف أن الكلى ملتهبة؟

أعرف أن الكلى ملتهبة عند وجود حرقة أو ألم عند التبول الغثيان والقيء صديد أو دم في البول (بول دموي) البول رائحته تكون كريهة.

نصائح غذائية لمرضى الكلى

تناول البروتين بالكمية المحددة مثل اللحوم الحمراء، الدجاج، السمك، الحبوب، الحليب ومشتقاته، التونا، الكراب.

الابتعاد عن المأكولات الغنية بالبوتاسيوم مثل الخبز الأسمر، القمحة الكاملة والطحينة وبعض أنواع الفاكهة والخضار كالموز والسبانخ، التين، الليمون.

الابتعاد عن الملح وذلك بعدم إضافته إلى الطعام، عدم تناول المعلبات واللحوم المصنعة.

يفضل تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم

التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الفوسفور

المحافظة على اللياقة البدنية

عدم الإفراط في تناول الأدوية مثل الأيبوبروفين، والنابروكسين والمضادات الحيوية.

فوائد ماء الشعير لأمراض الكلى

تنظيف الكلى من السموم ويساعد أيضاً على تفتيت حصوات الكلى.

يعتبر ماء الشعير غني بالمغنسيوم الذي يساعد على تفتيت الحصوات التي تكون عبارة عن ترسبات كالسيوم تترسب في الكلى وتسبب تلك الحصوات والمغنسيوم له قدرة كبيرة على تفتيت الكالسيوم.

مدر طبيعي للبول ويساعد على تنظيف المثانة.

الشعير له قدرة على علاج التهابات المثانة والجهاز البولي ويمكن عمل كميات كبيرة من مشروب الشعير مرة واحدة والاحتفاظ به في الثلاجة وشرب كوب واحد في الصباح يومياً وسوف نلاحظ ان الكلى تتحسن شيء فشي، ويمكن أيضًا خلط البقدونس مع الشعير اثناء عمله للحصول على نتائج افضل.

يحتوي الشعير على مجموعة من العناصر والفيتامينات والمعادن المهمة جداً للجسم.

يستخدم في علاج الكثير من الأمراض ويمكن تحضير ماء الشعير في المنزل بطريقة بسيطة للغاية للاستفادة من الشعير.

أعراض مرض التهاب الكلى

ارتفاع في درجة الحرارة.

الشعور بألم في الظهر، في الجنب، أو في الفخذ.

آلام في منطقة البطن.

التبوّل بكثرة.

الإحساس برغبة قوية ومستمرة لدخول الحمام والتبوّل.

شعور بالحرقة أو الألم عند التبول.

ظهور دم أثناء التبول.

رائحة كريهة للبول أو ظهور تعكّر في لونه أي أنه يكون غير شفاف كلياً.

الأطعمة التي تحفز الكلى

الكرنب

الفلفل الاحمر

الثوم

السبانخ

الفجل الأحمر

البصل

البطاطا

متى يبدأ مرض الكلى بالغسيل؟

عندما لا تستطيع الكلى من إزالة النفايات والسوائل من الدم للحفاظ على الصحة، وعادةً ما يحدث هذا عند تبقي 10 إلى 15% فقط من وظائف الكلى وقد تؤدي هذه المشكلة إلى مجموعة من الأعراض مثل الشعور بالتعب والغثيان، والقيء، والتورم.

طبيب البوابة: العلامات المبكرة والمتأخرة لمرض الكلى

أعراض التهاب الكلى وكيف نتغلب عليه