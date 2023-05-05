اليوم 33 من الدورة هل انا حامل؟ وما هي أعراض الحمل؟

لا شك أنَّ الحمل من أهم ما تتوق إليه المرأة بعد زواجها، فهو ما يجعلها تصبو إلى حلم الأمومة، ومن هنا تعمل على تتبع ميقات حيضها الشهريّ والذي على إثره يُمكن تتبع الحمل، فعادة ما تجد من تتساءل "اليوم 33 من الدورة هل انا حامل؟" وأخرى تسأل عن أفضل موعد للإباضة، وأسئلة كثيرة من هذا القبيل.

اليوم 33 من الدورة هل انا حامل

ربما يكون الفاصل في تحديد حدوث الحمل من عدمه هو إجراء الفحوصات والتحاليل، ومنها تحليل الدم.

فهو ما لا يدع مجالًا للشك بصدد إجابة السائلة اليوم 33 من الدورة هل انا حامل، لأن الاعتماد على الأعراض وحدها أمر يفتقر اليقين، لاسيما وثمّة تشابه بين أعراض الحمل وأعراض متلازمة ما قبل الحيض.

الذي يمكن إجراؤه بعد ما يقرب من 8 أيام من حدوث الإباضة، فمن شأنه بيان حدوث الحمل من عدمه.

على أن التوقيت المثالي لذلك الإجراء يكون فور انقطاع الدورة أو انتظار مرور يوم واحد على انقطاعها، لضمان دقة النتائج التي بطبيعة الحال تتأثر بما يلي:

موعد الإباضة.

الفترة بين انغراس البويضة في جدار الرحم وتلقيحها.

احتمالية الحمل في اليوم 33 من الدورة

إن كان المقصود هو أن الدورة تأتي منتظمة كل 33 يوم، فإنه يحدث الحمل ما دامت المرأة لا تستعمل أي من وسائل منعه في ظل استمرار العلاقة الزوجية لمدة عام.

أما إن لم يحدث حمل فيجب مراجعة الطبيب المختص، فمن المحتمل أن تكون السائلة تعاني من بعض المشكلات في الإخصاب مما يتطلب إجراء الفحوصات الهرمونية.

علاوة على فحوصات المبايض والرحم والأشعة على قناة فالوب، على أن تلك الفحوصات تُجرى في اليوم الثاني أو الثالث من الدورة.

متى يمكن اعتبار تأخر الدورة علامة على الحمل؟

عادةً ما تتخذ المرأة من تأخر الدورة الشهرية علامة على الحمل، على إثر نجاح تخصيب البويضة وتكوين الجنين بدلًا من نزولها على هيئة الحيض، لاسيما في الحالات التالية:

إن كان التأخر على غير المعتاد.

وجود العلامات الأخرى التي تؤكد على الحمل.

إن لم تكن المرأة تعاني من أي مرض هرموني يؤدي إلى تأخر الدورة.

إجراء تحليل الحمل في حالة عدم انتظام الدورة

يجب على المرأة التي تتساءل اليوم 33 من الدورة هل انا حامل، أن تتيقن بأن كل حالة تختلف عن الأخرى لاسيما فيما يتعلق بأمور الحمل والحيض، فالتي ينتظم موعد حيضها تختلف عمن لا ينتظم لديها.

لأن الحكم على تأخر الدورة الشهرية يكون مختلفًا، فما إن عزمنا بنسبة كبيرة أن الأولى تكون حاملًا لأن تأخر الدورة غير معتاد يمكن ألا ينطبق الأمر على الثانية التي تتأخر لديها الدورة في المعتاد.

من هنا تختلف الإجابة على سؤال اليوم 33 من الدورة هل انا حامل، وعليه في حال عدم انتظام الدورة يجب الانتظار لمدة 36 يوم على تاريخ بدء آخر دورة شهرية حتى يتسنى إجراء تحليل الحمل.

سبب الانتظار تلك الفترة يعزو إلى ضمان ارتفاع مستوى هرمون الحمل hCG في الدم، وهو المسؤول عن توضيح نجاح الإخصاب والتلقيح.

ماذا لو تم إجراء تحليل الحمل قبل المدة الكافية؟

استكمالًا لما سبق ذكره في إجابة سؤال اليوم 33 من الدورة هل انا حامل، وفي حال عدم انتظار المدة الكافية قبل إجراء التحليل فإن ذلك يؤدي إلى نتائج تفتقر الدقة وربما تظهر نتيجة الحمل سلبية لعدم ارتفاع مستوى هرمون الحمل بالشكل الكافي.

كما في أحيان أخرى أكثر ندرة يعطي التحليل نتيجة حمل إيجابية على الرغم من عدم حدوثه فعليًا، وهو ما يعزو إلى وجود بعض المشكلات الصحية أو تناول بعض الأدوية التي تؤثر على نسبة الهرمون hCG

متى يظهر الحمل في تحليل الدم؟

في تحليل الدم يظهر الحمل بعد ٦ أو ٨ أيام من الإباضة، بما يعادل فترة قبل الدورة القادمة بأسبوعين.

في تحليل الحمل المنزلي ربما يظهر الحمل بعد تأخر الدورة بأسبوع.

أسباب تأخر الدورة الشهرية لا علاقة لها بالحمل

إنَّ تأخر الدورة الشهرية لا يمكن عدّه مشكلة صحية، فمن الشائع عند أغلب النساء تأخر الدورة عدة أيام في بعض الشهور، وهو ما يجعل سؤال اليوم 33 من الدورة الشهرية هل انا حامل يحتمل أكثر من جواب.

إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الدورة الشهرية بخلاف الحمل، وإن كان منها ما لا يستدعي القلق.

البدء في ممارسة التمارين الرياضية.

التعرض للقلق والضغوطات العصبية والنفسية.

تغيير وتيرة النظام الغذائي.

حدوث تغيير في روتين الحياة اليومي.

عند خسارة مُحققة في الوزن.

القيام بمجهود مُضني على غير العادة.

المرور ببعض التغيرات الهرمونية.

المرور ببعض المُشكلات العاطفية.

مُشكلات تُسبب تأخر الدورة الشهرية

إن كانت الأسباب سابقة الذكر معنيّة بذكر الأمور العادية التي تطرأ على المرأة فتؤخر دورتها الشهرية، فإن الأسباب القادمة هي التي تكون مدعاةً لذهابها إلى الطبيب حتى تتيقن من إجابة سؤال اليوم 33 من الدورة هل انا حامل؟

زيادة الوزن أو الخسارة المفاجئة له.

مشكلات في الغدة الدرقية.

خلل هرموني.

متلازمة تكيس المبايض.

بهذا نصل إلى حقيقة مفادها أن تأخر الدورة بذاته لا يُعتبر دليلًا على الحمل، فكثير من الأعراض المختلفة تُصاب بها المرأة عند اختلال الهرمونات.

متى تبدأ أعراض الحمل في الظهور؟

ثمَّة تشابه كبير بين أعراض الحمل المبكرة والأعراض التي تسبق الحيض وتكون خلاله، وبين هذه وتلك تجد أعراض الحمل يوم نزول الدورة التي من المحتمل ظهورها.

لأنّ التغيرات الهرمونية في أول الحمل تتشابه مع بداية الدورة، فهناك النزيف المهبلي الخفيف الذي تعتقد فيه أغلب النساء أنه الحيض، إلا أنه يُعرف بالتبقيع.

فهذا التبقيع هو ما ينتج عن انغراس البويضة بعد تخصيبها ببطانة الرحم، ويكون نتاجًا لنجاح الحمل بالفعل بعد ما يقرب من أسبوعين.

ناهيك عن أنَّ أعراض الحمل تبدأ في الظهور خلال أول أسبوع منه، وهو ما يعتمد على آخر تاريخ للدورة الشهرية؛ لذا لزامًا على المرأة ترقب تلك العلامات بمُجرد ظهورها، والتي من المفترض أن تأتي معًا فلا يكفي عارض واحد للدلالة على الحمل.

علامات الحمل المبكرة في اليوم 33 من الدورة

إلى من تتساءل اليوم 33 من الدورة هل انا حامل؟ نشير إلى أنّ تأكدها من الحمل يعتمد على مجموعة من الأعراض ما إن شعرت بها تباعًا فتكون نسبة حملها كبيرة.

يُمكن الإحساس بالألم عند لمس الثديين.

يتجلى على المرأة ما يُعرف بالوحم، وهو النفور من أنواع معينة من الطعام أو الرغبة في تناول أنواع أخرى.

من أول أسبوع للحمل وحتى الرابع تقريبًا تشعر المرأة ببعض التقلصات في البطن، وهي من أعراض نزيف انغراس البويضة.

من أعراض الحمل الأوليّة الأكثر شيوعًا هي الإفرازات المهبلية، والتي لا يجب أن تكون مصحوبة بالحكة أو الرائحة الكريهة.

كما تُصبح لون حلمة الثدي داكنة بصورة أكبر من المعتاد.

في بداية الحمل يكون الإمساك من أكثر المشكلات الشائعة وفقًا لتأثير هرمونات الحمل على بطء حركة الجهاز الهضمي.

على شاكلة ذلك الانتفاخ الذي تشعر به المرأة مع بدء دورتها الشهرية يكون انتفاخ البطن في بداية الحمل أحد أهم أعراضه.

على إثر النشاط الزائد للغدد الدهنية في جسم المرأة الحامل ربما تُصاب بحب الشباب.

الشعور ببعض التورم في الثدي أو الثقل والامتلاء.

الشعور بالغثيان لاسيما في فترة الصباح.

تُصبح الأوردة في الساقين أكثر بروزًا، وهذا نظرًا لزيادة حجم الدورة الدموية، والضغط على الأوردة.

تُصاب الحامل باضطراب الشهية بشكل مبكر أيضًا، فتارة تجدها تميل إلى كثرة الأكل وتارة أخرى لا ترغب.

باعتبار أنّ الحمل يُمثل ضغطًا على الرحم والمثانة، فإنّ كفاءة عمل الكلى تكون أفضل، ومن هنا تزداد مستويات السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى التبول.

أي ارتفاع مفاجئ في الهرمونات يصحبه آلام الصداع، ناهيك عن زيادة كمية تدفق الدم إلى الجسم.

انخفاض ضغط الدم مما يؤدي إلى الإحساس بالدوار، وهو ما يعزو إلى توسع الأوعية الدموية.

الإصابة ببعض التقلبات المزاجية، فيُمكن أن تكون أكثر عصبية وعاطفية.

الإصابة ببعض الآلام في الثدي نتاجًا لارتفاع مستويات هرمون الاستروجين.

ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية.

الإحساس بالتعب الشديد والإعياء، وهو ما يتجلى على الحامل من أول أسبوع لها.

نعلمُ أنَّ لكل امرأة تجربتها الفريدة مع الحمل، فمعظم النساء لا يُدركن بأمر حملهنّ إلا بعد مرور أكثر من شهر، هذا لعدم الالتفات إلى تلك الأعراض الطارئة التي تنتابهنَّ، وهو ما يجعل من إجراء الفحوصات الطبية ضرورة هامة.