امبوريو ارماني يقدم مجموعة مستوحاة من السفر سعت العلامة التجارية امبوريو ارماني إلى إضفاء لمسة من "الحرية والانفتاح" على خزانات الملابس النسائية لفصل الربيع المقبل ، حيث تقدم العلامة التجارية الإيطالية مجموعة خفيفة مستوحاة من السفر في أحدث عروضها على المنصة في أسبوع الموضة في ميلانو.

امبوريو ارماني يقدم مجموعة مستوحاة من السفر

جورجيو أرماني

افتتح المصمم المخضرم جورجيو أرماني العرض التقديمي لعلامته الثانية بإطلالات ذات ألوان فاتحة مكونة من سترات مرنة وسراويل فضفاضة مُزينة بقبعات وحقائب سوداء.

ارتدت العارضات قمصان طويلة فوق سراويل وتنانير تشبه السارونج وقمصان فضفاضة - كلها بأحذية مسطحة - في العرض الذي أقيم بعد ظهر يوم الخميس.

امبوريو ارماني يقدم مجموعة مستوحاة من السفر

ملابس للعطلات

وقال أرماني في بيان: "تعبر هذه المجموعة عن فكرة الحرية والانفتاح" ، مضيفًا أنه يريد أن يضفي على الملابس اليومية خفة مظهر العطلة.

جاءت التصاميم بظلال من الأزرق والأخضر والفيروزي والبنفسجي. في المساء ، كانت هناك قمصان مطرزة ، وفساتين شفافة متلألئة ومطرزة بألوان الباستيل.

يمكنك متابعة أحدث مجموعة لأزياء أرماني، على موقع جورجيو أرماني الرسمي.

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