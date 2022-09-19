إطلالة كيت ميدلتون المبهرة في جنازة الملكة إليزابيث في أول ظهور رسمي للأمير وليام و الأميرة كيت بأدوارهما الجديدة كأمير وأميرة ويلز في جنازة الملكة الراحلة اليوم الاثنين، ابهرت كيت ميدلتون الحضور بإطلالة ملكية ساحرة، واحيت ذكرى الملكة إليزابيث الثانية بلفتة لطيفة عندما ارتدت قلادة ساحرة من اللؤلؤ كانت الأميرة ديانا قد ارتدتها في السابق.

إطلالة كيت ميدلتون المبهرة في جنازة الملكة إليزابيث

البروتوكولات الملكية

وصلت كيت ، البالغة من العمر 40 عامًا ، إلى وستمنستر آبي مع أطفالها الأمير جورج والأميرة شارلوت. يبدو أن ابنها الأصغر، الأمير لويس ، لم يكن حاضرًا. وارتدت كيت التي يعرف عنها أنها تلتزم بالبروتوكولات الملكية ونادراً ما تخرج عنها، فستانًا أسود بالكامل مع قبعة سوداء وكعب أسود كلاسيكي. لكن الإكسسوار الذي لفت الأنظار كان القلادة التي زينت بها رقبتها ، والتي تعتبر أرثاً عائلياً لعائلة وندسور حيث كانت ملكاً للملكة الراحلة. بالإضافة إلى اقراط متدلية من اللؤلؤ تعرف باسم " أقراط البحرين"، وهي هدية للملكة في حفل زفافها في عام 1947.

إطلالة كيت ميدلتون المبهرة في جنازة الملكة إليزابيث

ماذا نعرف عن القلادة؟

ارتدت كيت قلادة من أربع خيوط من اللؤلؤ تم اعارتها لها من المجموعة الشخصية للملكة إليزابيث الثانية ، والتي ارتداها الملكة الراحلة، وكذلك والدة ويليام ، الأميرة الراحلة ديانا ، في المناسبات العامة. تمتاز هذه القلادة بأجود أنواع اللآلئ المزروعة التي قدمتها لها الحكومة اليابانية. وقامت الملكة الراحلة بأول زيارة رسمية لها إلى اليابان في عام 1975 ؛ وتم استخدامها عام 1982 على الأقل. في عام 2017، أعارت الملكة القلادة إلى كيت لأول مرة.

عند وصولها إلى كنيسة وستمنستر آبي ، انضمت كيت وأطفالها إلى الأمير ويليام وجلسوا في أحد الصفوف الأمامية مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة. وهي نفس الكنيسة التي شهدت حفل زفاف كيت وويليام عام 2011 ، ومنذ وفاة الملكة في 8 سبتمبر ، شوهدت كيت وهي ترتدي عدة قطع من مجوهرات أخرى أهدتها لها الملكة الراحلة.

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