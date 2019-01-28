هل تعشق امرأة برج الدلو الموضة؟

امرأة برج الدلو من النساء اللواتي لا يُعرن صيحات الموضة أيّ اهتمام

تُعتبر المرأة في برج الدلو من النساء اللواتي لا يُعرن صيحات الموضة أيّ اهتمامٍ، فهي تضع وتختار لنفسها ما يناسبها دون الرجوع للموضة أو ما شابه، فهي امرأة كلاسيكية في ملابسها ومساحيق تجميلها، وبالرغم من عدم مواكبتها للموضة، إلا أنّها تكون حريصة في اختيار ملابسها وإكسسواراتها، وكذلك تسريحات الشعر بما تراه مناسباً وأنيقاً وجميلاً، وتميل إلى الألوان الجريئة.

إطلالات مدونات الموضة العربيات خلال أسبوع الموضة في باريس

وتتصف امرأة برج الدلو بشكل عام بأنها متناقضة في كافة الميادين والجوانب، ورقيقة في الحب، وخجولة، ومهذّبة، وجذّابة، وساحرة، وغامضة، ومخلصة، وجميلة، وأنيقة في ملابسها وتنسيق الألوان، وعاطفية، ولبقة في التعامل، ومتكتمة، وذكية، وليست غيورة، وقراراتها سريعة ومفاجئة، ولا تقع في الحب بسهولة، وتقدّس الحرية، والصداقة المتعدّدة، ومشاريعها، كما أن المال بالنسبة لها من الأشياء الثانوية، وتحب التنقل السريع من موضوع إلى موضوع آخر، وتكره الشك، والغيرة، وحب السيطرة والتملك، والرهن، وهي أم مضحّية تحب أولادها وترعاهم، وكثيرة التعلّق بهم، أما على صعيد الحب فهي تجمع بين الإخلاص وقلة الاهتمام، والطلاق بالنسبة لها أمر سهل.

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