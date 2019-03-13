بينها الغدة الدرقية وداء لايم... أمراض تُشخص خطأ كاكتئاب وقلق

الغدة الدرقية تؤثر على المزاج والطاقة والحياة بشكل عام مثل الاكتئاب

غالبًا ما نفترض أن القلق والاكتئاب هما نتيجة مشاكل الصحة العقلية، ولكن الحقيقة أن هناك العديد من المشاكل الصحية التي قد يسهل الخلط بينها وبين الاكتئاب والقلق، بسبب تشابه أعراض مثل الخمول، ضعف الشهية، زيادة الألم والأوجاع في الجسم، التهيج، الارتباك، وصعوبة التركيز.

ولتجنب الحيرة جلبنا لكم من صحيفة "تايمز أوف انديا" الهندية، 6 أمراض يخلط الأطباء بينها وبين الاكتئاب:

اضطراب الغدة الدرقية

غالبًا ما يتم الخلط بين أعراض اضطراب الغدة الدرقية والاكتئاب أو القلق، وذلك لأن الغدة الدرقية تؤثر على المزاج والطاقة والحياة بشكل عام مثل الاكتئاب.

داء لايم

يخلط معظم المرضى وبعض الأطباء بين داء لايم والاكتئاب بسبب ما يسببه داء لايم من تعب وارهاق وضعف عام وتقلبات مزاجية وقلق وتوتر مزمن، وخاصة إذا كان الطفح الجلدي المميز للمرض غير واضح.

أورام الغدد الصماء العصبية

تؤدي هذه الحالة النادرة إلى إنتاج جسم المريض لكمية زائدة من الأدرينالين، مما يؤدي إلى نوبات الذعر والقلق والأعراض المشابهة للاكتئاب.

مرض السكري

تشبه بعض اعراض امراض شائعة مثل السكري اعراض الاكتئاب، بما في ذلك التهيج وفقدان الوزن والعصبية، ولكن هذه التغيرات تحدث بسبب مقاومة الأنسولين وليس مشاكل الصحة العقلية.

متلازمة التعب المزمن

تتميز متلازمة التعب المزمن بإصابة المريض بالإرهاق الشديد وضعف الذاكرة والتركيز والارق، ولذلك من الشائع أن يُخلط بينها وبين الاكتئاب.

مرض الزهري

عندما يترك دون علاج، يمكن أن تنتشر عدوى الزهري إلى الدماغ والحبل الشوكي، مما يؤثر على الصحة العقلية، وهي حالة تسمى الزهري العصبي، وتؤدي إلى أعراض مثل الارتباك والاكتئاب وفقدان الذاكرة.

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