انتبهي.. علامات تحذيرية تعني أنك في علاقة غير سوية

في أي علاقة، دائمًا ما نركز على الإيجابيات بشكل تلقائي، حتى إذا كانت بسيطة، مما يجعلنا نتجاهل سلبيات وأمور بحاجة أن نلاحظها.

وفي حين أنه من الطبيعي ألا تكون العلاقة مثالية وخالية من مشاكل، إلا أنه هناك العديد من العلامات التي تشير إلى أن العلاقة مع الشريك ليست سوية وصحية وتغفل عنها الكثيرات، لذا ومن خلال مجلة "بيور واو" نوضح لكِ هذه العلامات، فكوني حذرة:

مهمات عمل طارئة

في حين أنه وارد أن يضطر الشريك إلى انجاز مهمة عمل طارئة ويلغي موعده معك، إلا أن تكرار ذلك الأمر يعد من أبرز العلامات التحذيرية، خاصة أن ذلك قد لا يكون حقيقيًا حيث يوضح الخبراء أن بعض الأشخاص يفتعلون ذلك للتهرب من الطرف الآخر، الأمر الذي يشير إلى وجود خلل في العلاقة.

تجنب المحادثات الجادة

من الطبيعي أن تكون المحادثات الجادة بين الشريكين موترة وغير مريحة، ولكن محاولات الشريك لتجنب هذه المحادثات يعني أنه لا يعتبر العلاقة جدية، وهذه علامة تحذيرية كبيرة لا يجب تجاهلها.

محاولة تغييرك

مهما كانت التفاصيل بسيطة، تعلقت بمظهرك أو التحكم في قضائك الوقت مع اصدقائك وعائلتك وغيره بصورة طبيعية، فهذا يشير إلى أنه لا يحبك كما أنت ويسعى إلى تغييرك لصورة معينة في ذهنه.

لا يأخذك على محمل الجد

إذا لاحظتِ أنه لا يتعامل مع مشاكلك بجدية ولا يتفاعل بشكل طبيعي أو يكتفي بالرد كلمة واحدة مثل "ما حدث أمر سيء" قبل أن يعاود ما كان يفعله بكل بساطة دون اهتمام، فذلك يشير إلى خلل العلاقة وأنه ليس ذلك الشريك المناسب الذي يمكنك الاعتماد عليه.

يُشعرك بالسوء حيال نفسك

الشريك الذي دائمًا ما يُشعرك أنك أقل قيمة أو غير جذابة ولست ذكية وغيره من المشاعر السلبية، ليس هو المناسب وعليكِ الابتعاد عنه تمامًا.

الغضب الشديد بسرعة

نواجه جميعنا لحظات نستاء فيها قبل أن ننفجر غضبًا، وذلك أمر طبيعي، ولكن انفعال الشريك بسرعة والغضب بشدة أثناء جدالكما لدرجة لكمه الحائط وصياحه، ليس أمرًا طبيعيًا ويعني أن العلاقة غير سوية.

لا يحترم والديه

تعامل الشريك مع والديه بأسلوب غير مناسب ودون احترام، يعد من أبرز العلامات على خلل علاقتكما، لأن ذلك يكون طبع فيه وسينعكس عليكِ أيضًا، فكيف سيحترمك وهو لا يحترم والديه؟

التجسس عليكِ

مراقبة هاتفك ورسائلك سواء النصية أو على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، تشير لوجود مشكلة كبيرة في الثقة.

لم تلتق أي شخص مهم بالنسبة له

عدم التقائك بأي من أفراد أسرة الشريك أو أصدقائه، خاصة في بداية العلاقة، يشير إلى أنه يحاول دفعك بعيدًا عن تفاصيل حياته، كما يعني أنه قد يخفي عنك أمر ما.

لا يعترف بأي خطأ

عدم اعترافه بأي خطأ يرتكبه وعدم تحمله مسؤولية أفعاله، يعد علامة مباشرة وصريحة على أنانيته وهذه صفة لا يجب أن تكون في شريك الحياة.

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