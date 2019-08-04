انتبهي فتوقيت شرب الماء يساعدك على إنقاص وزنك

جميعنا يعرف أهمية شرب كميات كبيرة من الماء خلال اليوم، وفوائد ذلك العديدة منها المساعدة على فقدان الوزن.

بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن الماء ضروري لترطيب أجسامنا وإزاله السموم منها، ويساعد على تسهيل حركة الأمعاء وفقدان الكيلو جرامات الزائدة، ولكن العنصر الأساسي الذي تقوم عليه هذه الدراسة، هو توقيت شرب الماء، فالتوقيت هو العامل الأساسي الذي سيساعدك على إنقاص وزنك والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

لماذا التوقيت مهم؟

أكدت عدة نظريات أنكِ تشعري بالجوع في الوقت نفسه الذي تشعري فيه بالعطش، لذلك شرب 500 مل من الماء قبل تناول الطعام بنصف ساعة فقط سيساعدكِ في إنقاص وزنك.

وأُجريت دراسة على بعض من الناس الذي يعانون من السمنة المفرطة، حيث تم تقسيمهم لمجموعتين طُلب من الأولى شرب 500 مل من الماء، قبل تناول الوجبات الرئيسية بنصف ساعة والمجموعة الأخرى تتناول الطعام مباشرًة دون شرب الماء قبلها، أثبت هذه الدراسة أن المشاركين في المجموعة الأولى فقدوا حوالي 1.5 كيلوغرام من وزنهم على عكس الذين لم يفعلوا ذلك.

وبناء على هذه الدراسة يؤكد خبراء التغذية أن شرب الماء الكثير وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والحميات الغذائية المناسبة لن تُجدي نفعًا دون الالتزام بتوقيت شرب الماء حتى تؤتي كل هذه الخطوات ثمارها وتصلين لوزن مثالي.

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