4 فوائد مذهلة للبامية تعرّف عليها

تزرع البامية تحديداً في المناطق الإستوائيّة والدافئة. وبالرغم من وجود لونين للبامية هما: الأحمر أو الأخضر، لا يختلف المذاق بينهما. وتُعتبر البامية من بين الأطعمة الصحيّة التي يجب إضافتها إلى نظامنا الغذائيّ، بحسب ما ذكر موقع "Healthline" عن فوائد البامية الصحيّة، وأبرزها:

1- العناصر الغذائية للبامية

يحتوي كوب من البامية النيئة (100 غرام) على ما يلي:

• 33 سعرة حراريّة

• 7 غرامات من الكربوهيدرات

2 غرامان من البروتينات

• 0 غرام من الدهون

• 3 غرامات من الألياف

• المغنيزيوم: 14% من القيمة اليوميّة

• حمض الفوليك: 15% من القيمة اليوميّة

وتُعتبر البامية من بين الأطعمة الصحيّة التي يجب إضافتها إلى نظامنا الغذائيّ، بحسب ما ذكر موقع "Healthline" عن فوائد البامية الصحيّة، وأبرزها:

1-- غنيّة بمضادات الأكسدة

نجد في بعض الأطعمة، كالبامية، مركّبات تُعرف بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرّة الموجودة في الجسد. وتُعتبر مادة البوليفينولات(Polyphenols) من بين مضادات الأكسدة الأساسيّة الموجودة في البامية، إذ أظهرت الأبحاث أنّ البوليفينولات مفيدة لصحة الدماغ. كما أنّها تحمي الدماغ من أعراض التقدم في السنّ وتحسّن قدرات الإنسان على التعلّم والحفظ.

2- تحدّ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

خلال عملية الهضم، تلتصق مادة الصمغ الموجودة في البامية بالكولسترول. وبالتالي، يخرج الكولسترول مع البراز بدلًا من أن يمتصّه الجسم. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدراسات أنّ البوليفينولات الموجودة في البامية مفيدة للقلب، لأنّها تحدّ من مخاطر تجلّط الدم والضرر التأكسديّ (Oxidative damage)، كما أنّها تحارب الالتهابات.4- تمتلك خصائص مضادّة للسرطان

أثبتت دراسة علميّة أنّ البامية تتميز بنوع من البروتين، يُعرف بـ"الليكتين"(Lectin)، قد يمنع نموّ الخلايا السرطانية. وتبيّن أنّ الليكتين يمنع نموّ خلايا سرطان الثديّ بنسبة تصل إلى 63%.

3- تخففّ مستوى السكر في الدم

من الضروريّ الحفاظ على مستوى طبيعيّ من السكر في الدم للبقاء في صحة جيّدة، لأنّ مستوى السكر العالي في الدم قد يسبب الإصابة بالسكري من النوع 2. في هذا السياق، أوضح بحث علمي أنّ تناول البامية يخففّ من نسبة السكر في الدم.

4- مفيدة للحمل

يُعدّ حمض الفوليك (الحديد) من بين المواد الغذائيّة المهمّة المفيدة لصحة المرأة الحامل، لأنّه يحدّ من مخاطر ظهور "عيوب الأنبوب العَصبي" (Neural tube defects) التي تؤثر على نمو دماغ الجنين وعموده الفقريّ. من هنا، ينصح الأطباء أنّ تتناول النساء في سنّ الإنجاب حمض الفوليك يوميًا.7- هكذا تعدّ البامية بطريقة صحية!

عند شراء البامية، قمّ باختيار القرون الخضراء الناعمة والرقيقة والخاليّة من البقعّ البنيّة والأطراف الجافّة، واحفظها في الثلاجة لمدّة أقصاها أربعة أيام قبل طبخها. ويمكنك استخدامها إمّا لإعداد الحساء أو اليخنة. ولكن، يتحوّل صمغ البامية إلى مادة لزجة عند تسخينها. لذلك، إتّبع هذه التقنيات السهلة التي تمنع من ظهور هذه المادة اللزجة:

• قمّ بطهي البامية على حرارة عاليّة.

• لا تضع مكوّنات كثيرة في الطنجرة، إذ إنّ ازدحام المكوّنات يخففّ من الحرارة ما يؤدي إلى ظهور المادة اللزجة.

• قمّ بتخليل البامية لتخفيف المادة اللزجة.

• قمّ بطبخها في صلصة الطماطم.

• قم ّبتقطيع البامية، ثمّ بشيّيها.

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