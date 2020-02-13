انتفاخ القدمين في فصل الشتاء وطرق علاجها

انتفاخ القدمين هو أحد الأعراض الشائعة بين الكثير من الناس، قد ينتج ذلك بسبب الوذمة، الحمل والولادة، الأدوية او غيرها من العوامل، وإن الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم في الجلوس أو الوقوف هم في خطر تطوير تورم الكاحلين او كفات الأقدام.

يظهر انتفاخ القدمين بالإرتباط مع عامل آخر ولذلك فقد يترافق بالألم، وتغييرات في لون البشرة ونسيج الجلد لأحد أو كلا الكاحلين، شعور بالحرارة في الجلد وأكثر من ذلك.

مضاعفات انتفاخ القدمين

1- قد يؤدي تورم الكاحل او انتفاخ القدمين الى الالام خلال المشي او الركض.

2- قد يؤدي التورم المزمن الى تغييرات في لون الجلد والتقرحات الجلدية.

3- التقرحات الجلدية يمكن أن يصيبها إلتهاب من حين إلى اخر وهذه الإلتهابات يمكن أن تؤدي الى تفاقم عن طريق الدمامل،إلتهاب الهلل وحتى التسبب بالموت.

علاج انتفاخ القدمين

1- تجنبي ارتداء الجوربين طوال ساعات النهار والليل، اجعلي هناك ساعات من دون جوربين لأجل أن تسمحي لقدميكِ بالتنفس.

2- لا تقرّبي قدميكِ من مصادر الحرارة مباشرة مثل الموقدة والتدفئة وغيرها من مصادر حرارة.

3- تجنبي نقع القدمين بالماء الساخن، واحرصي على أن يكون الماء فاتراً فحسب.

4- لا تبقي قدميكِ في وضعية النزول على الدوام، بل ارفعيهما لمدة ساعة يومياً.

5- تجنبي حشر قدميكِ بالحذاء المنزلي المبطن بالصوف، طوال النهار، احرصي على تهوية القدمين.

6- احرصي على ارتداء الجوارب القطنية وتجنبي النايلون والليكرا والخامات الاصطناعية.

7- التقليل من كمية الملح في الطعام.

8- - الإكثار من المشروبات الساخنة كالشاي والأعشاب.