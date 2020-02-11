علاج مرض هشاشة العظام بالطرق الطبيعية الفعالة

مرض هشاشة العظام من الأمراض الصامتة الأكثر شيوعاً في العالم، ويتسبب في ضعف العظام تدريجيا حتى يسهل كسرها بأبسط المسببات المعروفة مثل السقوط وقد يصل الأمر إلى مجرد الانحناء أو السعال عند البعض، يعاني منه عادةَ الملايين من سكان المعمورة، كما و تكمن خطورته في أنه ليس له أعراض واضحة.

مرض هشاشة العظام يصيب الرجال والنساء على حد سوآء، ولكن النساء في سن اليأس أكثر عرضة للإصابة به من الرجال ، حيث أنّ نسبة النساء المصابات بهذا المرض من مجمل المصابين تصل إلى 80%، وترجع هذه النسبة العالية لإصابات النساء به بعد انقطاع الطمث هو اختلال النظام الهرموني ، بحيث ينقص عندهن هرمون الاستروجين مما يمنع العظام عن بناء نفسها، وزيادة كتلتها ، مما يؤدي إلى ترققها وبالتالي سهولة كسرها.

تمر العظام بمرحلة هدم ومرحلة بناء طوال حياتها، أي أن العظام التالفة أو القديمة يتم بناءها من جديد والتخلص من القديم، حتى سن الثلاثين من عمر الشخص تكون مرحلة البناء أكثر نشاطاً من مرحلة الهدم، مما يؤدي إلى زيادة كثافة العظام وطولها، وبعد هذا السن تنعكس الآلية ، فتكون مرحلة الهدم أكثر نشاطاً من مرحلة البناء ، فتبدأ العظام بخسارة كثافتها بشكل تدريجي وبنسبة ثابتة في الحالة الطبيعية، ولكن في الحالة المرضية يكون فقدان الكثافة العظمية أسرع وغير ثابت، بل ومضطرب أيضاً، مما يؤدي في النهاية إلى الوصول لمرض هشاشة العظام.

وفي هذا المقال نقدم لكم طرق طبيعية ومجربة لعلاج هشاشة العظام:

1- الكالسيوم: تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم بشكل يومي بحيث أنها المكوّن الأساسي للعظام وأفضل وسيلة لتجنب التهاب المفاصل كما يمكن تناول حبوب الكالسيوم المتوفرة في بالصيدليات لتعويض النقص.

2- ممارسة الرياضة والمشي: الرياضة لها أهمية خاصة للأشخاص الذين يعانون من قصور المفصل في الأطراف السفلية مثل الركبة والتهاب مفاصل الورك ويفضل التركيز على تمارين القوة كالضغط على بعض المفاصل، كما أن تمارين الأوزان تعد من بين الأفضل لبناء العظام لكن لا يجب تكون هذه الأوزان محدودة ويفضل أن تكون باستشارة طبيب.

3- تجنب زيادة الوزن والحفاظ على الوزن الصحي: بحيث أن الوزن الذي يقل عن المعدل الطبيعي واحد من أهم العوامل التي تؤدي إلى هشاشة العظام كما تفعل السمنة تماماً.

4- فيتامين د "Vitamin D": من المهم جداً الالتزام بفيتامين "د"، وذلك أخذ حبة شهرياً لأنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم الضروري لحماية العظام من الهشاشة لذلك حاول الحصول عليه بشكل يومي من المصادر الأساسية له كالشمس والحليب.

5- الخضراوات: تعتبر الخضروات المصدر الرئيسي لفيتامين C وهو المحفز لإنتاج الخلايا التي تكوّن العظام بالإضافة إلى أنها تمدّ العظام بالمعادن التي تعمل علي تقوية العظام.

6- التدخين: يجب عدم التدخين بحيث أنه يرتبط بشكل مباشر في فقدان كثافة العظام وبالتالي يؤدي إلى هشاشة العظام وكذلك الأمر بالنسبة للكحول.

7- إجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري، مثل فحص الكثافة الخاص بالعظام للحدّ من مخاطر الإصابة بـ هشاشة العظام.

8- تجنب الوجبات السريعة والمشروبات الغازية التي من شأنها أحداث ضرر كبير على الصحة والعظام.

9- الفلفل الأسود والزنجبيل والنعناع والمكسرات والاستعانة بالبقدونس في بعض الأكلات وتناول الأفوكادو، الملفوف، والبروكلي ، وفول الصويا.

10- - التعرف على عوامل الإصابة بهشاشة العظام كانقطاع الحيض قبل بلوغ سن ال 45، استخدام الستيرويدات، الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو اضطرابات سوء الامتصاص بالاضافة الى وجود تاريخ عائلي بالاصابة بهشاشة العظام.