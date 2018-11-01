11 دقيقة لانتقاء ملابسك كافية لتقدمك الوظيفي بشكل أسرع

ربما كنت في زحام حياتك المهنية لا تعير الاهتمام الكافي لملابسك التي ترتديها أمام الآخرين، وربما اعتقدت أن مظهرك هو أقل الأشياء أهمية وأن الأولوية تذهب إلى المهام الوظيفية أولاً، إذا كنت كذلك، فربّما عليك إعادة التفكير في الأمر.

فقد نشر موقع "فوربس" عدّة نصائح تساعدك على الاهتمام بمظهرك كوسيلة داعمة للترقي الوظيفي، وأهمها:

1- اعلم أنك تستثمر في نفسك:

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عليك أن تؤمن أنك لا تهدر وقتك بالتفكير فيما سترتديه ومدى مناسبته، لأنك تستثمر في نفسك وفي الصورة الذهنية التي يأخذها الآخرون عنك، وكلما كنت حسن المظهر سيساعدك هذا على التقدم الوظيفي.

2- اقضِ وقتاً كافياً في اختيار ملابسك:

يقول الموقع إن المحترفين عادة ما يقضون متوسط 11 دقيقة في اختيار ما يرتدونه يومياً، كما أظهرت البيانات أن الرجال على عكس ما يشيع يميلون لقضاء وقت أطول من السيدات في الاختيار، لذا لا تتعجل ارتداء ما يقع أمامك، ومع الوقت ستستطيع تكوين مجموعة مناسبة من الملابس وتضع كل القطع التي تناسب بعضها سوياً.

3-حاول اتباع الموضة بقدر ما يناسبك:

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لكل مكان ملابس مناسبة، وأيضاً لكل عصر ملابس مناسبة وما كان يصلح ارتدائه قبل 20 عاماً ربما لم يعد صالحاً الآن، لذا حاول أن تنتقي ملابسك بشكل مناسب.

4-إذا كنت مديراً، تحدث مع الموظفين بشأن ملابسهم:

أظهرت البيانات التي تم جمعها أن نسبة كبيرة من المديرين تقدر بحوالي 44% يتحدثون مع الموظفين إذا كانت ملابسهم غير ملائمة أو بحاجة إلى التعديل، فيما كانت نسبة 32% تتخذ إجراء مباشراً وترسل الموظفين إلى منازلهم، فيما كانت نسبة أخرى تتجنب التعليق، لذا إذا كنت مديراً لا بأس أن تجد وسيلة للاتفاق حول الملابس المناسبة للعمل مع موظفيك.