5 طرق لإنزال الجنين في الشهر الأول

التعريف المقبول للإجهاض الطبيعي هو إسقاط الجنين، الذي يحدث قبل الأسبوع الـ 20 للحمل. تصنيف وعلاج الإجهاض الطبيعي: يتم تعريف عمليات الإجهاض بحسب أسبوع الحمل الذي حصل فيه الإجهاض، وبحسب ذلك فإن الإجهاض المبكر هو الذي يحصل قبل أسبوع الحمل الثاني عشر، والإجهاض المتأخر هو الذي يحصل بعد الأسبوع الثاني عشر (حتى الـ 20).

إنزال الجنين هو عبارة عن فقدان الحمل أو التخلّص منه لسبب ما قبل أن يكمّل الجنين الشهر السّادس في رحم أمّه. أثبتت الدّراسات أنّ كل امرأة حامل قد يحدث لديها إنزال للجنين مرّة واحدة في حياتها أو مرّة من كل ثمان مرّات حمل .

عند تشخيص حالة من الإجهاض الطبيعي فإن الطبيب يقرر إن كانت هناك بقايا حملٍ داخل الرحم. في مثل هذه الحالة يتم إجراء كشط بهدف تنظيف الرحم من بقابا الحمل التي قد تلتهب وتؤدي للعدوى. في بعض الأحيان، عندما يكون الإجهاض كاملاً، أي أن، كل ناتج الحمل، الجنين والمشيمة قد لُفظا، ولا وجود لنزيف خارجي هام، فعندها لا حاجة لإجراء عملية الكشط ويمكن الاستكفاء بالمتابعة فقط.

ووصى للمرأة التي عانت من الإجهاض المتأخر والتي تم تشخيصها كمن تعاني قصورًا في عنق الرحم، بإجراء عملية خياطة لعنق الرحم. على فرض أنها تعاني ضعفا في نسيج عنق الرحم الضام، ولذلك فإن عنق الرحم لا يستطيع احتمال الضغط الناجم عن الحمل الذي يتطور. فيبدأ عندها عنق الرحم في التوسع ويحصل الإجهاض.

5 طرق لإنزال الجنين

إنزال الجنين بواسطة عمليّات الشّفط عن طريق إدخال أنبوب في رحم المرأة بواسطة المهبل ويتم شفط الطفل إذا كان الحمل في الشهر الثالث وتحتاج العمليّة 5 دقائق .

عمليّات الكشط بواسطة توسيع الرّحم يستخدم فيها الطبيب اداة كشط للجنين من خلال إدخالها في المهبل وتستغرق العمليّة 10*20 دقيقة .

عن طريق الأدوية التي تصرف عن طريق الطبيب إمّا تؤخذ عن طريق الفم أو على شكل حقنة وتقوم بإخراج الجنين وإنزاله .

مشروب القرفة أو زيت الخروع كما كان يستخدمه النّساء الجدّات من خلال شرب مغلي القرفة المركز فذلك ينزل الجنين في نفس اليوم أو اليوم التالي .

استخدام عشبة الرّشاد أو الدّارسين في الحالات التي يكون فيها الجنين ميّت في بطن أمّه ولم يكمل الشهر الأوّل .

المزيد:

علاقة مخ المرأة بالحمل!

اكتشفي فوائد حبوب منع الحمل لجسمك

ما أعراض إصابة الحامل بالتسمم الغذائي؟