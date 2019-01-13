ما هي الأطعمة التي تكافح الانفلونزا والزكام؟

تناول شراب ساخن مع الحفاظ على الدفء يمكن ان يساعدك في تخطي الاعراض المزعجة

الانفلونزا والزكام ونزلات البرد من الامراض الشائعة جدا في الشتاء التي لا يوجد لها علاج محدد. فلا يوجد مضادات حيوية تساعد فى علاج نزلات البرد، لأن المضادات الحيوية لها فاعلية فقط فى معالجة الأمراض التى تسببها البكتيريا أما الفيروسات التي تسبب نزلات البرد فلا تؤثر بها المضادات الحيوية بل يمكن ان تتسبب في رد فعل عكسي سيئ. بالإضافة إلى أن استخدام المضادات الحيوية بدون داعي من الممكن أن يؤدي إلى نمو سلالات أخرى متعددة من البكتيريا التي تقاوم المضاد الحيوى نفسه

ولكن كيف نعالج مشكلة الامراض التي تسببها الفيروسات مثل الانفلونزا ونزلات البرد التي تصيب الجهاز التنفسى؟ ينصح الاطباء في اغلب الاحيان بالراحة واختيار أطعمة تساعد على الحد من تطور تداعيات البرد والزكام والانفلونزا مثل:

- حساء الدجاج.

- الطعام الحار.

- الثوم.

- السوائل واهمها الماء لان الزكام يمكن ان يسبب الجفاف.

- الفاكهة الحمضية مثل البرتقال واليوسفي والكريب فروت.

- مصادر فيتامين (ج) المكملات والاقراص والفوار.

- شراب الزنجبيل.

كما ينصح الخبراء بأخذ التطعيمات الوقائية اذا كان الشخص ضمن قائمة الخطر مثل الاطفال وكبار السن والمرضى والنساء الحوامل، وبالطبع لا تنسى غسل يديك باستمرار، وأخذ فيتامين "ج" للمزيد من الحماية وتجنب الاماكن المغلقة والمليئة بالناس.