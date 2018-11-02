سبعة أنماط من الرجال تنجذب إليهم المرأة

معظم الرجال يعتبرون المرأة لغزاً صعباً يصعب التعامل معه، ولكن الحقيقة عكس ذلك، فالمرأة تبحث عن صفات معينة في الرجل بما يتوافق مع شخصيتها، وهناك سبعة أنماط من الرجال الذين تنجذب إليهم المرأة عموماً:

* الرجل الرومانسي:

الذي يولي عواطف المرأة حيزاً كبيراً من الاهتمام، فيهديها الورود باستمرار، ويتذكر المناسبات السعيدة على الدوام، وسبب انجذاب المرأة إليه، انها تحب أن يقدرها الرجل ويهتم بها على الدوام.

* الرجل الواثق بنفسه:

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الذي يشعرالمرأة بالأمان ويثق بنفسه وشخصيته حازمة ومحاطة بهالة من القوة والسلطة في العلاقة، أمّا سبب الانجذاب إليه انه اقل غيرة من الرجال الاخرين.

* الرجل المبدع:

الذي يتسم بالعفوية ويعيش اللحظة، وغالباً ما يكون مبدعاً وقادراً على إبهار المرأة، وسبب انجذابها اليه انها تحب الشعور بأنها مميزة واستثنائية.

* الرجل الغريب:

وهو الرجل الذي يأتي من بلد آخر ويتكلم لهجة جديدة محببة ولديه طريقة فريدة لرؤية العالم، بالإضافة إلى خصوصية سلوكه وهذا ما يجعله ساحراً، وأكثر كاريزما من الرجال الآخرين المألوفين في نظر المرأة.

* الرجل المغامر:

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الذي تقوده أهواؤه غالباً الى المغامرات والسفر، وهو يلبي جانب التمرد عند بعض النساء، كما انها تشعر بالتجدد الدائم معه، وتتفادى الملل في العلاقة الزوجية.

* الرجل الذكي:

الذي يثير نقاشات تحرض على التفكير ويهتم بأن يستمع لما تقوله المرأة تجاوباً مع حديثه، هو يجعلها تضحك على روح الفكاهة الذكية التي يمتلكها، اما سبب الانجذاب اليه فيكمن في ان التواصل الفكري يلعب دوراً كبيرا في تعزيز ودعم العلاقة.

* الرجل الحساس:

الذي يدلل المرأة، فيفتح لها باب السيارة لتدخل، ويسحب لها الكرسي لتجلس، ويدفع فاتورة العشاء، عموماً هو الرجل الذي يتعامل مع المرأة برقة ويحترم مشاعرها، فيكون اكثر حظاً في كسب ودّها والفوز بقلبها من الرجل الفظ.

* الرجل الخفيف الظل:

وهو الرجل القادر على اضحاك المرأة وزرع البسمة على وجهها في اقصى لحظات حزنها من خلال حسه الفكاهي، وأوضح الباحثون أن المرأة يمكنها أن تتغاضى عن الكثير من عيوب الرجل إذا كان يتمتع بخفة الظل وقادراً على إسعادها.