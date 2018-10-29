7 أنواع للحب من أخصائي التنمية البشرية شريف قطة

الحب من المشاعرالجميلة التي تجمع بين الأفراد

الحب من المشاعرالجميلة التي تجمع بين الأفراد، وتجعلهم في قمة السعادة، والقدرة على العمل والإنجاز، وخوض غمار الحياة القاسية، بكل ود وحماس.

الحب هو حالة وهي فلسفة أغريقية،الحب العِلم يدرّسه، الحب هو ليس شعور، وفي هذا المقال نقدم لكم علمياً 7 أنواع للحب من شريف قطة أخصائي التنمية البشرية:

1- حب الجسد: حب الجسد يعني حب الشكل، حب الجسد، حب التعامل معه، حب الاحتضان، حب طريقة لبس الشخص، وهو الذي يخلق الرومانسية.

2- حب العقل: حب العقل يعني أسلوب التفكير، العقل، المبادىء، طريقة الكلام، وهو نوع أمان وفيه احترام.

3- حب الروح: الأشخاص التي تملك نضوج عقلي عالي وهو قليل، حب الروح يعني الشخص يحب أي شخص من خلق الله وليس بسبب، وهو الشيء الحقيقي في الشخص الذي تحبه مهما كان ذلك الشخص وبصفاته الايجابية والسلبية التي لا تتغير، ليس بسبب منصب، مال، شكل، أفكاره وهذا الحب لا ينتهي.

4- حب التسلية والغزل: هو حب المرح والمزاح والطلعات،وهو أكثر أنواع الحب مسيطر على الناس، لا يوجد فيه مسؤولية.

5- حب الطفل: هذا الحب موجود عند الأهل، لكن في العلاقات العاطفية يحصل حب مثل حب الأهل، يعني أن الزوجة تحب زوجها مثل كأنها أمه ولكن لا يكون لفترة طويلة، أحياناً الزوج والزوجه تحتاج هذا النوع من الحب.

6- حب العشرة: هو الحب الذي يبتدأ بعد 25 سنة، وهو زواج الصالونات، وبعد فترة من هذا الزواج يبتدأون بالأخذ على بعض أكثر، ومشكلة هذا الحب أنه يفتقد الحب والرومانسية، لكنه حب صلب.

7- حب الذات: وهو حب الذات من الناحية الإيجابية وهو مهم، حب النفس بعيوبها وإيجابياتها والاهتمام بها وتدليعها، عندما الشخص يحب نفسه ويرضى بها ثم يدخل بعلاقة عاطفية يستطيع أن يعطي حب للشخص الآخر.

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