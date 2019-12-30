اهتمي ببشرتك مع بداية العام الجديد 2020

مع اقتراب رأس السنة الجديدة تبدأ بعض النساء تفكر بالاهتمام بنفسها وتتخلص من عادات سيئة وتضع أهداف جديدة، فلم لا تبدأي يا عزيزتي السنة الجديدة باتخاذ القرار بالعناية بالبشرة.

وفي هذا المقال نقدم لكِ مجموعة من النصائح الرائعة التي تمنح البشرة نضارة وإشراقة لا مثيل لها:

1- النوم مهم جداً لصحة البشرة فخلاله تصلح البشرة الأضرار التي تعرضت له طوال النهار.

2- بشرة اليدين مهمة جداً أيضاً؛ فهي معرضة للعوامل عينها كالوجه ولا يجب إهمالها.

3- التّرطيب مهمٌّ للبشرة حتّى لأصحاب البشرة الدّهنيّة ولكن لكلّ نوع بشرة نوع مرطّب مختلف مناسب لها.

4- تدليك الوجه لمظهر صحي للبشرة ومنع حدوث التّجاعيد.

5- استشارة المختصّين بمشاكل البشرة عند الحاجة.

6- من المهم جداً لصحة البشرة اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات، ويجب ترطيب البشرة بالأخص في المناطق الجافة.

7- تناول الغذاء الصّحي، كالفواكه، والورقيات الخضراء، والطّماطم، والشّاي الأخضر، والتّوت.

8- وقاية البشرة من أشعّة الشّمس، فتعرّض البشرة لأشعّة الشّمس فوق البنفسجيّة يسبّب لها التّلف والعديد من المشاكل، كتغيير لونها وظهور علامات تقدّم السّن والرّؤوس السّوداء والتّجاعيد.

9- تغذية البشرة، وذلك باستخدام منتجات غنيّة بفيتامين A، وفيتامين E، ومضادّات الأكسدة ومكوّنات طبيعيّة لجعل البشرة أكثرَ نعومة.

10- شرب الماء بكثرة لبقاء البشرة رطبة ومتوهجة.

عزيزتي لا تترددي باعتماد هذه النصائح البسيطة مع حلول العام الجديد لبشرة صحية مشرقة على الدوام، وكل عام وأنتم بألف خير...

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