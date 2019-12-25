ودّعي 2019 ببشرة نضرة خالية من العيوب

تسعى كل أنثى في الحفاظ عل بشرتها نضرة وناعمة ومشرقة، فالبشرة الجميلة هي سر الإطلالة الجذابة، لذلك يجب على كل أنثى العناية ببشرتها، بشكل يتلائم مع رقة البشرة.

ومن أهم النصائح لبشرة نضرة خالية من العيوب:

1- احذري من النوم والمكياج يغطي بشرتك لأنّ المكياج يعيق من عملية تنفس بشرتك وبالتالي تتجعد بشرتك وينطفئ بريقها، فالبشرة في ساعات الليل تقوم بالتنفس وتجديد الخلايا.

2- الحرص على تناول غذاء مناسب ومتوازن والابتعاد عن الأطعمة الدهنية وتلك الغارقة بالأملاح والزيوت، واستعيضي عنها بتناول كميات معقولة من البروتين والكالسيوم ووفيرة من الفيتامينات، مع إجراء فحوصات دم دورية؛ لمعرفة مكامن النقص في عناصر غذائية بعينها يجري تعويضها من خلال المكمّلات الغذائية التي يصفها الطبيب، بحسب الخبراء.

3- شرب الماء واحد من المفاتيح السحرية التي يجدر بكِ عدم إغفالها. اشربي ما لا يقل عن ثمانية أكواب أو ما يعادل ليتريّ ماء.

4- استخدام غسول بشرة موثوق، ليلياً قبل النوم، باستخدام ماء فاتر، ومن ثم ضعي طبقة غنية من كريم التغذية الليلي. تذكري أن تزيلي هذه الطبقة المرطبة قبل خروجكِ صباحاً؛ لئلا تتعرّض بشرتكِ لحروق الشمس بفعل الزيوت الموجودة فيها.

5- الحرص على تغليف وجهك بواقي شمس يناسب بشرتك في فصلي الصيف والشتاء، وذلك قبل الخروج من المنزل، ويفضّل استخدام واقي شمس عوامل حمايته فوق الخمسين.

6- إزالة المكياج بالماء فقط بدلاً من المواد الكيماوية، وعليك بعد تنظيف بشرتكِ من المكياج استخدام غسول وجه مناسب لها.

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