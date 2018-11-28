إيميدين يساعد على إبطال عملية هدم الجلد

إيميدين تايم بيرفكشن هو تقنية حديثة جدًا للعناية بالجلد ويساعد في الحصول على جلد صحي ومرن ومتألق وتقليل علامات التقدم في السن ابتداءً من داخل الجلد، كما يساعد على تجنب ظهور علامات جديدة، تعتمد هذه التركيبة الفريدة المتوازنه لتحسين مظهر الجلد على مركب البيومارين الذي أثبت كفاءته علمياً في إنعاش الجلد وأيضاً مركب ليكوفينس لنظام حماية الجلد.

الاستخدام اليومي للإيميدين تايم برفكشن يحمي ويحسن مظهر الجلد والهيكل الدعم له:

1 يساعد على إبطال عملية هدم الجلد

2 يساعد علي تحسين توازن الجلد بدرجه ملحوظة

3 يساعد على التقليل من ظهور الخطوط الرفيعه والتجاعيد

4 يساعد على التقليل من رؤية الأوعيه الدمويه المنتفخه وبقع الشيخوخة

5 يساعد على إعطاء الجلد مظهر شباب براق وبشرة ملساء

6 يساعد على وقاية وحماية العناصر البنائية الحيوية للجلد من الضرر مستقبلاً.

التركيبة الفريدة:

مركب البيومارين غني بالبروتين والسكريات المركبة تماماً مثل تلك الموجودة طبيعياً في النسيج، ويعمل بكفاءة عالية على تحسين العناصر المكونه للجلد، أيضاً مركب ليكوفينس جي إي مركب لطيف ولكن في الوقت نفسه ذو قوه كبيره كنظام حماية للجلد يعتمد على الليكوبين الطبيعي الموجود في بذور العنب الذي يعتبر المصدر الرئيسي والأساسي لمادة الكاروتينويد المكونه لفيتامين a، كما أن جميع مكونات الإيميدين منتقاة بعناية ومصنعة في توازن فريد للحصول على أفضل النتائج.

طريقة الاستعمال:

الجرعة اليومية الموصى بها من الإيميدين هي حبتين مره واحده يوميًا مع كوب من الماء وغالباً النتائج الأوليه لاستخدام الإيميدين تظهر بعد فترة من الوقت ولكن بعد حوالي 2 إلى 3 أشهر يمكنك ملاحظة كيف قام الإيميدين بمساعدة جلدك على أن يبدو أكثر نعومة وتماسك وإشراق.

الاحتياطات:

- يجب عدم تعاطي الإيميدين بالنسبة لمن يعانون حساسية للسمك أو المأكولات البحريه.

- الإيميدين يحتوي على بروتينات بحريه وبروتين الصويا وبالتالي مثله مثل أي منتج غذائي يمكن أن ينتج عنه حساسيه عند بعض الأشخاص في هذه الحاله يجب إيقاف العلاج

في حالة ظهور أعراض جلديه بسيطه مثل شوائب البسيطه فإنها سوف تختفي تلقائيا مع استمرار العلاج.

- بالنسبة لمن يعانون من ضعف عام أو من يخضعون للاشراف الطبي فلا يجب أن يأخذوا أي اضافات غذائيه إلا بإشراف الطيبب

- فيروسان ايه اس توصي بشكل عام النساء الحوامل والمرضعات بعدم اخد اي اضافات غذائيه مالم يوصي به بواسطة الطيبب.

- كما يجب أنه من الأفضل استخدام واقي الشمس.

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