كل ما تريد معرفته عن حبوب الروكتان

كيف تعمل حبوب الروكتان :

كبسولات الروكتان تحتوي على الايزوتريتنون العنصر النشط ، (كبسولات NB ، الايزوتريتنون متوفرة أيضا بدون اسم العلامة التجارية ، أي بوصفها عامة الطب) الايزوتريتنون ينتمي إلى مجموعة من الأدوية المعروفة باسم الرتينوئيدات ، والتي هي مشتقات من فيتامين A، الايزوتريتنون تؤخذ عن طريق الفم ويعمل عن طريق الحد من إنتاج الجلد للدهون الطبيعية (الزهم) .

حب الشباب يحدث بسبب الإفراط في إنتاج الزهم من الغدد الدهنية الأكثر نشاطا في الجلد ، كتل الزهم في الغدد الدهنية ، تمنع من تتدفق الزيون بحرية ويسبب تراكم الزهم تحت الجلد ، البكتيريا المرتبطة مع حب الشباب تزدهر في ظل هذه الظروف ، تتغذى على الزهم ، وتنتج منتجات النفايات والأحماض الدهنية التي تهيج الغدد الدهنية ، مما يجعلها ملتهبة وتسبب البقع .

الايزوتريتنون يقلل من حجم ونشاط الغدد الدهنية في الجلد ، مما يقلل من كمية الزهم الذي يتم انتاجه ، الغدد تصبح مسدودة ، ويعني هم أقل عرضة لإذدهار البكتيريا ، كما أنه يقلل من التهاب الجلد ، يسوتريتينوين يمكن أن يكون لها آثار جانبية خطيرة ويجب أن تكون تحت إشراف استخدامه من قبل طبيب امراض جلدية ، محجوز عليه لعلاج حب الشباب الشديد (مثل حب الشباب أو عقيدية كروي الشكل أو حب الشباب في خطر ندبات دائمة) التي لم تتحسن مع العلاج القياسي تشمل المضادات الحيوية عن طريق الفم والأدوية الموضعية .

حب الشباب قد يزداد سوءا في بداية العلاج ، ولكن هذا عادة ما تهدأ في غضون 7 إلى 10 أيام لاستمرار العلاج ، في معظم الحالات ، ويتحقق المقاصة كاملة أو شبه كاملة من حب الشباب مع دورة 12-16 أسبوع من العلاج ، وأنت من المحتمل أن تظل بدون حب الشباب لفترة طويلة ، لا ينصح تكرار الدورات عادة ، ما لم يعتبر انتكاسة أكيدة بعد توقف العلاج ، لا ينبغي أن تبدأ دورات تكرار حتى ثمانية أسابيع على الأقل بعد التوقف عن العلاج .

ما هي استخدامات حبوب الروكتان :

حب الشباب الحاد الذي لا يستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الفم والأدوية الموضعية .

كيفية تناول حبوب الروكتان :

جرعة هذا الدواء ، تختلف من شخص لآخر ، اتبع التعليمات التي تتلقاها من الطبيب ، وعادة ما يتم أخذ كبسولات الايزوتريتنون مرة واحدة أو مرتين في اليوم . ينبغي أن يؤخذ مع الشراب بعد الطعام (على معدة ممتلئة) .

تحذيرات تناول حبوب الروكتان :

- حبوب الروكتان يسبب تشوهات خلقية رئيسية (تشوهات خطيرة للجنين النامي) إذا اتخذت أثناء الحمل ، لهذا السبب سوف لا يصفه الطبيب للنساء اللواتي يمكن ان تصبح حامل ، ما لم يتم استيفاء شروط منع الحمل بإثنين من وسائل منع الحمل يجب ان يتم استخدامها في جميع الأوقات لمنع الحمل ، وسائل منع الحمل يجب أن تبدأ على الأقل أربعة أسابيع قبل بدء العلاج ، يمكن استخدامها في جميع الأوقات خلال فترة العلاج ولمدة أربعة أسابيع على الأقل بعد التوقف عن العلاج

- يجب أن لا تعطي هذا الدواء لشخص آخر ، ويجب أن يعود أي دواء غير مستخدم إلى الصيدلي في نهاية العلاج

- الأشخاص الذين يتناولون هذا الدواء لا يجب أن تتبرع بالدم خلال فترة العلاج ، ولمدة أربعة أسابيع على الأقل بعد التوقف عن العلاج ، ويرجع ذلك إلى المخاطر المحتملة من الدواء لطفل لم يولد بعد هذا إذا تم إعطاء نقل الدم لامرأة حامل

- يجب تجنب تعريض الجلد لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية مكثفة الضوء في حين أخذ هذا الدواء . يجب عليك استخدام واقي من الشمس على الأقل SPF 15 حتى في يوم مشرق ولكن غائم . لا تستخدم أجهزة اسمرار البشرة .

- من المرجح أن يصبح الجلد وشفتيك جافة جدا ، لذلك فمن المستحسن أن تستخدم مرطب وبلسم الشفاه من بداية العلاج .

- يجب تجنب الصبح أي جزء من جسمك في حين أخذ الايزوتريتنون ، ولمدة ستة أشهر على الأقل بعد التوقف عن العلاج ، وهذا يمكن أن يسبب تجريد من الطبقة العليا من الجلد . وينبغي أيضا تجنب جلدي كيميائي والعلاج بالليزر الجلدي أثناء العلاج مع يسوتريتينوين ولمدة خمسة إلى ستة أشهر بعد التوقف عن العلاج ، لأن ذلك قد تسبب تندب .

- ردود فعل الجلد يحتمل أن تكون مهددة للحياة الشديدة التي تتطلب معالجة طبية فورية . لهذا السبب ، من المهم التوقف عن تناول هذا الدواء واستشارة الطبيب على الفور إذا كنت في وضع طفح جلدي أو أعراض أخرى ذات صلة خلال فترة العلاج . تظهر هذه الأنواع من الطفح الجلدي في البداية كما بقع دائرية ، في كثير من الأحيان مع بثور المركزية عادة على الذراعين واليدين أو الساقين والقدمين . ويمكن أن تشمل الطفح الجلدي أشد عنيفا من الصدر والظهر . أعراض إضافية مثل التهابات العين (التهاب الملتحمة) أو تقرحات في الفم والحلق أو الأنف قد تحدث . أشكال حادة من الطفح الجلدي قد تقدم لتقشير الجلد على نطاق واسع والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة . وغالبا ما يسبق هذه الطفح الجلدي جادة من الصداع والحمى وآلام في الجسم (أعراض تشبه الانفلونزا) .

- حبوب الروكتان يمكن أن تجعل عينيك جافة ، هذا يمكن أن يزول مع قطرات دموع اصطناعية ، إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة . إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة قد تجد أنها تصبح غير مريحة خلال فترة العلاج وكان لديك لارتداء النظارات بدلا من ذلك .

- قد يحدث انخفاض الرؤية الليلية أيضا أثناء العلاج وبعده ان يتم إيقاف العلاج ، ويمكن أن تحدث فجأة . لهذا السبب ينصح لك أن تكون حذرا عند قيادة السيارة أو تشغيل أي مركبة في الليل . إذا كنت تواجه أي مصاعب بصرية ، إبلاغ الطبيب بحيث يمكن رصد الرؤية الخاصة بك . قد يكون في بعض الأحيان من الضروري وقف العلاج .

- هذا الدواء نادرا ما يسبب الاكتئاب ، والقلق ، والعدوان والمزاج التغيرات والأعراض الذهانية نادرا جدا (مثل الأوهام أو الهلوسة) والتفكير في الانتحار أو محاولات الانتحار . لهذا السبب ، إذا كنت تبدأ في الشعور بالاكتئاب ، أو تواجه أي تغييرات أخرى في المزاج أو السلوك خلال فترة العلاج ، من المهم جدا أن تتحدث مع طبيبك على الفور

الاثار الجانبية لحبوب الروكتان :

الأدوية والآثار الجانبية المحتملة يمكن أن تؤثر على الناس الفردية في الطرق المختلفة . وفيما يلي بعض من الآثار الجانبية التي هي معروفة لتترافق مع هذا الدواء . فقط لأنه ذكر أحد الآثار الجانبية هنا لا يعني أن جميع الأشخاص الذين يستخدمون هذا الدواء سوف تشهد ذلك أو أي أثر جانبي .

اثار جانبية شائعة جدا (يؤثر على أكثر من 1 من كل 10 شخصا) :

- جفاف الجلد (يسبب الالتهاب ، وتقشير ، والحكة ، وزيادة هشاشة الجلد )

- الشفاه الجافة ملتهبة ومتصدع

- جفاف العين (يسبب تهيج العين ، والتهاب الملتحمة أو التهاب الجفون )

- ألم في العضلات والمفاصل ، وخاصة لدى المراهقين . يجب تجنب النشاط البدني القوي في حين أخذ هذا الدواء .

- فقر الدم

- تغييرات في أعداد خلايا الدم تسمى الصفائح الدموية في الدم

- زيادة مستوى الدهون الثلاثية ودعا في الدم

- زيادة انزيمات الكبد

المشتركة (تؤثر في 1 في 100 شخص)

- جفاف بطانة الأنف (التهاب الأنف والتسبب في نزيف في الأنف)

- الصداع

- انخفضت أعداد خلايا الدم البيضاء في الدم

- زيادة مستويات السكر و الكوليسترول في الدم

- وجود دم أو بروتين في البول

نادرة (تؤثر في 1 بين 1000)

- تغيرات في المزاج

- الاكتئاب (انظر القسم التحذير أعلاه)

- القلق

- الميول العدوانية

- تساقط الشعر (الصلع)

- ردود فعل تحسسية

نادر جدا (تؤثر في 1 بين10،000 نسمة)

- تورم الغدد

- مرض السكري

- سلوك غير طبيعي

- اضطرابات نفسية ، على سبيل المثال مع الأوهام أو الهلوسة

- مشاعر أو أفكار انتحارية ، أو محاولات الانتحار

- التشنجات

- النعاس

- الدوخة

- أثار الضغط داخل الجمجمة ، وتسمى ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة الحميد (التوقف عن تناول هذا الدواء واستشارة الطبيب على الفور إذا كنت تعاني من صداع شديد ، جنبا إلى جنب مع الغثيان والتقيؤ واضطرابات بصرية في حين أخذ هذا الدواء)

- اضطرابات بصرية (على سبيل المثال عدم وضوح الرؤية وإعتام عدسة العين ، عمى الألوان ، للرؤية الليلية)

- التهاب سطح العين (القرنية)

- مشاكل في السمع

- بحة في الصوت

- جفاف الحلق

- صعوبات في التنفس بسبب ضيق الشعب الهوائية (تشنج قصبي ، وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من الربو )

- الغثيان

-التهاب الأمعاء (التوقف عن تناول هذا الدواء واستشارة الطبيب على الفور إذا كنت تحصل الإسهال الشديد ، وخاصة إذا كان يحتوي على الدم ، في حين أخذ هذا الدواء)

- التهاب البنكرياس (البنكرياس)

- التهاب الكبد ( التهاب الكبد )

- التهاب الكلى (التهاب كبيبات الكلى)

- رد فعل غير طبيعي في الجلد للضوء ، وعادة ما يكون الطفح الجلدي (حساسية للضوء )

- زيادة التصبغ في الجلد

- زيادة التعرق

- اشتعال حب الشباب

-اضطرابات العظام مثل التهاب المفاصل ، وزيادة نمو العظام ، وانخفاض كثافة العظام ، أو تكلس الأوتار أو الأربطة

- التهاب الأوتار (الأوتار)

دراسات وابحاث:

اثبتت الدراسات الامريكية انه إذا تم استخدام حبوب الروكتان بالاشتراك مع التتراسيكلين من نوع المضادات الحيوية ، على سبيل المثال المينوسكلين ، الدوكسيسيكلين ، التتراسيكلين ، قد يزيد من الضغط داخل الجمجمة ، مما يؤدي إلى آثار ضارة . لهذا السبب ، يجب ألا تؤخذ من نوع التتراسيكلين المضادات الحيوية في تركيبة مع الايزوتريتنون ، كما ذكرت ان العلاج جنبا إلى جنب مع يسوتريتينوين وفيتامين (أ) قد يؤدي إلى حالة مماثلة لجرعة زائدة من فيتامين (أ) ، والتي قد تسبب تغيرات في بنية العظام . يجب أن لا تأخذ مكملات فيتامين (بما في ذلك الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على فيتامين A وأنت تأخذ هذا الدواء ، كما ان استخدام العلاجات الأخرى المستخدمة تقليديا لعلاج حب الشباب، بما في ذلك المضادات الحيوية ، والتقشير ، والأدوية التي تخفف من الجلد الميت على سطح الجلد (حالات التقرن) ، أو العلاج الإشعاعي مع الأشعة فوق البنفسجية ، ينبغي تجنب أخذ الايزوتريتنون ، ومع ذلك ، الاستعدادات غير مهيجة يمكن تطبيقها على الجلد إذا كان ذلك ضروريا ، وأنه على ما يرام لاستخدام الكريمات المرطبة .

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