باب الشمس يعلن عن عرض محدود لعطلة إقامة هذا الصيف

بداية من 449 درهم لليلة الواحدة، تجربة استثنائية للهروب خلال أيام الأسبوع تنتظركم في منتجع باب الشمس

منتجع باب الشمس الصحراوي قام بإطلاق عطلة إقامة صيفية خاطفة، يمكنها أن تكون العطلة المثالية للباحثين عن خيارات خفيفة على حافظات نقودهم لشهور يونيو، يوليو وأغسطس. وتبدأ هذه التجربة الرائعة في 31 أغسطس، "عرض نسائم الصحراء الفائق" يدعو كل أهل الإمارات وقاطنيها للترويح عن أنفسهم في عطلة مصممة للهروب إلى الصحراء، في واحد من أقدم منتجعات دبي الصحراوية وأكثرها تفضيلاً عند سكان الإمارات. فباب الشمس يحوي مناظر طبيعية خلابة، أفضل نكهات الطعام التي ستدلل شهية كل الصحبة، لتصنع يوماً فوق العادة للمتعة التي ستتشاركها مع أحبابك، في عرض استثنائي ومحدود!

وتبدأ الأسعار من 449 درهم لليلة الواحدة، مع إتاحة خيار الإقامة بغرفة فائقة يزينها سرير ملكي كبير أو سريرين فرديين. وضيوفنا سيكون لهم كامل الإختيار أيضاً لرفع مستوى الحزمة التي سيختارونها من بين إقامة تمتد لفطور اليوم التالي في مطعم الفرسان، وبين عرض نصف إقامة (يتضمن فطور في مطعم الفرسان ووجبة عشاء إضافية في مطعم الحظيرة الفريد من نوعه بطابعه الصحراوي المدهش). وتزداد روعة العرض مع خصم يبلغ 25٪ على كل منافذ بيع الأغذية والمشروبات بالفندق والأنشطة الصحراوية مشتملة على التنس الصحراي، الرماية وركوب الخيل.

سواء أكان اختيارك هو ركوب الجمال أو ممارسة رياضة تنس الصحراء، أو الاستمتاع بحمام الشمس حول حوض السباحة الساحر والمخصص للعائلة والأطفال، بإطلالة على الكثبان الرملية المتماوجة، كل ذلك وأكثر هو ما يمنح منتجع باب الشمس تميزه خلال فصل الصيف.

ملخص:

بداية من 449 درهم لليلة الواحدة

بداية من 549 درهم لليلة الواحدة متضمناً وجبة فطور في مطعم الفرسان

بداية من 649 درهم لليلة الواحدة متضمناً وجبة فطور في مطعم الفرسان ووجبة عشاء في مطعم الحظيرة

الأسعار الخاصة صالحة للعائلات المكونة من 3 أفراد (2 من البالغين وطفل واحد أقل من عمر 3 سنوات)

صلاحية العرض: 31 أغسطس 2021

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