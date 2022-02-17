باستا بنكهة التشيز برجر

قطعي البصل إلى مكعبات صغيرة. يُضاف البصل وزيت الزيتون واللحم البقري المفروم إلى مقلاة عميقة كبيرة ويُقلى على نار متوسطة حتى يتحول لون اللحم البقري إلى اللون البني بالكامل ويصبح البصل طريًا وشفافًا. تخلصي من الدهون الزائدة إذا لزم الأمر

قطعي البصل إلى مكعبات صغيرة. يُضاف البصل وزيت الزيتون واللحم البقري المفروم إلى مقلاة عميقة كبيرة ويُقلى على نار متوسطة حتى يتحول لون اللحم البقري إلى اللون البني بالكامل ويصبح البصل طريًا وشفافًا. تخلصي من الدهون الزائدة إذا لزم الأمر .

قطعي البصل إلى مكعبات صغيرة. يُضاف البصل وزيت الزيتون واللحم البقري المفروم إلى مقلاة عميقة كبيرة ويُقلى على نار متوسطة حتى يتحول لون اللحم البقري إلى اللون البني بالكامل ويصبح البصل طريًا وشفافًا. تخلصي من الدهون الزائدة إذا لزم الأمر .

قطعي البصل إلى مكعبات صغيرة. يُضاف البصل وزيت الزيتون واللحم البقري المفروم إلى مقلاة عميقة كبيرة ويُقلى على نار متوسطة حتى يتحول لون اللحم البقري إلى اللون البني بالكامل ويصبح البصل طريًا وشفافًا. تخلصي من الدهون الزائدة إذا لزم الأمر .

قطعي البصل إلى مكعبات صغيرة. يُضاف البصل وزيت الزيتون واللحم البقري المفروم إلى مقلاة عميقة كبيرة ويُقلى على نار متوسطة حتى يتحول لون اللحم البقري إلى اللون البني بالكامل ويصبح البصل طريًا وشفافًا. تخلصي من الدهون الزائدة إذا لزم الأمر .

أضيفي المعكرونة غير المطبوخة إلى المقلاة وقلبي حتى تمتزج. قد لا يغطي السائل الموجود في المقلاة المعكرونة بالكامل ، لكن لا بأس بذلك

أضيفي المعكرونة غير المطبوخة إلى المقلاة وقلبي حتى تمتزج. قد لا يغطي السائل الموجود في المقلاة المعكرونة بالكامل ، لكن لا بأس بذلك .

أضيفي المعكرونة غير المطبوخة إلى المقلاة وقلبي حتى تمتزج. قد لا يغطي السائل الموجود في المقلاة المعكرونة بالكامل ، لكن لا بأس بذلك .

أضيفي المعكرونة غير المطبوخة إلى المقلاة وقلبي حتى تمتزج. قد لا يغطي السائل الموجود في المقلاة المعكرونة بالكامل ، لكن لا بأس بذلك .

أضيفي المعكرونة غير المطبوخة إلى المقلاة وقلبي حتى تمتزج. قد لا يغطي السائل الموجود في المقلاة المعكرونة بالكامل ، لكن لا بأس بذلك .