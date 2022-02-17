باستا بنكهة التشيز برجر وصفة شهية ولذيذة هي نسخة منزلية سهلة وسريعة من الهامبرغر بدون خبز! جربيها اليوم مع الأطفال ستعجبهم أكثر من الباستا والجبن.
باستا بنكهة التشيز برجر
المكونات:
1 بصلة صفراء
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
½ رطل من اللحم المفروم
2 ملعقة كبيرة طحين لجميع الأغراض
1 علبة صلصة الطماطم
كوبان من مرق اللحم البقري
½ رطل من الباستا / المعكرونة غير المطبوخة
4 أوقيات جبنة شيدر مبشورة
2 ملعقة كبيرة هوت دوج
2 بصل أخضر مقطّع إلى شرائح (اختياري)
الطريقة:
- قطعي البصل إلى مكعبات صغيرة. يُضاف البصل وزيت الزيتون واللحم البقري المفروم إلى مقلاة عميقة كبيرة ويُقلى على نار متوسطة حتى يتحول لون اللحم البقري إلى اللون البني بالكامل ويصبح البصل طريًا وشفافًا. تخلصي من الدهون الزائدة إذا لزم الأمر.
- أضيفي الدقيق إلى المقلاة واستمري في التقليب والطهي لمدة دقيقة أخرى. سيبدأ الدقيق في تغطية قاع المقلاة. احرصي على عدم ترك الدقيق يحترق.
- أضيفي صلصة الطماطم ومرق اللحم إلى المقلاة وقلبي حتى يذوب الدقيق من قاع المقلاة.
- أضيفي المعكرونة غير المطبوخة إلى المقلاة وقلبي حتى تمتزج. قد لا يغطي السائل الموجود في المقلاة المعكرونة بالكامل ، لكن لا بأس بذلك.
- ضعي غطاءً على المقلاة ، وارفعي درجة الحرارة إلى متوسطة إلى عالية ، واتركي السائل يغلي. بمجرد أن تصل إلى درجة الغليان ، قلّبيها سريعًا لفك أي معكرونة من قاع المقلاة ، واستبدلي الغطاء ، وخفضي الحرارة إلى مستوى منخفض. اتركي المعكرونة تنضج مع التحريك من حين لآخر (مع استبدال الغطاء دائمًا ، لمدة 10 دقائق تقريبًا أو حتى تنضج المعكرونة وتتسمك الصلصة. أطفئ النار.
- نضيف التشيدر المبشور إلى المقلاة ونقلب حتى تذوب في الصلصة. قلبي الهوت دوج مع الصلصة ثم ضعي شرائح البصل الأخضر فوقها. يقدم ساخنا.
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