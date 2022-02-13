شوربة العدس الذهبية بجوز الهند عبارة عن وعاء خفيف ومنعش مع كركم نابض بالحياة وحفنة من الإضافات الممتعة. جربيها اليوم لتتذوقي شوربة منعشة ومختلفة.
شوربة العدس الذهبية بجوز الهند
المكونات:
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون (أو زيت جوز الهند)
1 بصلة صفراء
2 فص ثوم
1 إنش من الزنجبيل الطازج (حوالي 1 ملعقة كبيرة مبشور)
½ ملعقة كبيرة كركم مطحون
1 رشة فلفل أحمر مطحون
2-3 جزر
½ رطل من العدس الأحمر أو الأصفر (حوالي 1 كوب)
4 أكواب ماء
1 علبة حليب جوز الهند
½ ملعقة كبيرة ملح (أو حسب الرغبة)
الزينة (اختياري)
1/3 كوب رقائق جوز هند كبيرة غير محلاة
¼ باقة كزبرة طازجة
2 كوب أرز ياسمين مطبوخ
الطريقة:
- نضيف زيت الزيتون في قدر كبير. نقطّع البصل إلى مكعبات ، ونفرم الثوم ، ونبشر الزنجبيل أو نفرمه (باستخدام مبشرة جبن صغيرة). يُقلى البصل والثوم والزنجبيل في زيت الزيتون على نار متوسطة لمدة 2-3 دقائق أو حتى يصبح البصل طريًا وشفافًا. بينما يقلى البصل والثوم والزنجبيل ، يقشر الجزر ويقطع إلى شرائح.
- يُضاف الكركم والفلفل الأحمر إلى القدر ويُقلى لمدة دقيقة أخرى. يُضاف الجزر إلى القدر ويُقلى لمدة دقيقة أخرى ، ثم يُضاف العدس والماء. ضع غطاءً على القدر ، واتركه حتى يغلي على نار عالية ، ثم اخفض الحرارة واتركه على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة.
- نحمص رقائق جوز الهند بينما يغلي الحساء. نضيف رقائق جوز الهند إلى مقلاة جافة ونضعها على نار متوسطة منخفضة. نقلب باستمرار مع تسخين الرقائق حتى تكتسب حوالي 50٪ من اللون البني الذهبي (1-3 دقائق). نخرج الرقائق من المقلاة الساخنة فورًا لإيقاف عملية التحميص.
- بعد 20 دقيقة يجب أن يصبح العدس طريًا ومفتتًا. نقلب حليب جوز الهند مع الحساء. استخدم الخلاط الغاطس أو امزج الحساء الدافئ بعناية على دفعات صغيرة حتى يتم هرس حوالي نصف الحساء (أو كل ذلك إذا كنت تريده ناعمًا تمامًا). بمجرد الخلط ، ابدأ في إضافة الملح ، 1/2 ملعقة صغيرة في كل مرة ، حتى يتبل الحساء بشكل صحيح. لقد استخدمت 1.5 ملعقة صغيرة أو 1/2 ملعقة كبيرة ملح. نضبط أيضًا رقائق الفلفل الأحمر ، إذا رغبت في ذلك.
- لتقديم الحساء ، نضع حوالي 1.5 كوب في وعاء وضع فوقه نصف كوب من الأرز المطبوخ ، وبعض أوراق الكزبرة الطازجة ، ورشات من رقائق جوز الهند المحمصة.
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