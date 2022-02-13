شوربة العدس الذهبية بجوز الهند

نضيف زيت الزيتون في قدر كبير. نقطّع البصل إلى مكعبات ، ونفرم الثوم ، ونبشر الزنجبيل أو نفرمه (باستخدام مبشرة جبن صغيرة). يُقلى البصل والثوم والزنجبيل في زيت الزيتون على نار متوسطة لمدة 2-3 دقائق أو حتى يصبح البصل طريًا وشفافًا. بينما يقلى البصل والثوم والزنجبيل ، يقشر الجزر ويقطع إلى شرائح

نضيف زيت الزيتون في قدر كبير. نقطّع البصل إلى مكعبات ، ونفرم الثوم ، ونبشر الزنجبيل أو نفرمه (باستخدام مبشرة جبن صغيرة). يُقلى البصل والثوم والزنجبيل في زيت الزيتون على نار متوسطة لمدة 2-3 دقائق أو حتى يصبح البصل طريًا وشفافًا. بينما يقلى البصل والثوم والزنجبيل ، يقشر الجزر ويقطع إلى شرائح .

نضيف زيت الزيتون في قدر كبير. نقطّع البصل إلى مكعبات ، ونفرم الثوم ، ونبشر الزنجبيل أو نفرمه (باستخدام مبشرة جبن صغيرة). يُقلى البصل والثوم والزنجبيل في زيت الزيتون على نار متوسطة لمدة 2-3 دقائق أو حتى يصبح البصل طريًا وشفافًا. بينما يقلى البصل والثوم والزنجبيل ، يقشر الجزر ويقطع إلى شرائح .

نضيف زيت الزيتون في قدر كبير. نقطّع البصل إلى مكعبات ، ونفرم الثوم ، ونبشر الزنجبيل أو نفرمه (باستخدام مبشرة جبن صغيرة). يُقلى البصل والثوم والزنجبيل في زيت الزيتون على نار متوسطة لمدة 2-3 دقائق أو حتى يصبح البصل طريًا وشفافًا. بينما يقلى البصل والثوم والزنجبيل ، يقشر الجزر ويقطع إلى شرائح .

نضيف زيت الزيتون في قدر كبير. نقطّع البصل إلى مكعبات ، ونفرم الثوم ، ونبشر الزنجبيل أو نفرمه (باستخدام مبشرة جبن صغيرة). يُقلى البصل والثوم والزنجبيل في زيت الزيتون على نار متوسطة لمدة 2-3 دقائق أو حتى يصبح البصل طريًا وشفافًا. بينما يقلى البصل والثوم والزنجبيل ، يقشر الجزر ويقطع إلى شرائح .

يُضاف الكركم والفلفل الأحمر إلى القدر ويُقلى لمدة دقيقة أخرى. يُضاف الجزر إلى القدر ويُقلى لمدة دقيقة أخرى ، ثم يُضاف العدس والماء. ضع غطاءً على القدر ، واتركه حتى يغلي على نار عالية ، ثم اخفض الحرارة واتركه على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة

يُضاف الكركم والفلفل الأحمر إلى القدر ويُقلى لمدة دقيقة أخرى. يُضاف الجزر إلى القدر ويُقلى لمدة دقيقة أخرى ، ثم يُضاف العدس والماء. ضع غطاءً على القدر ، واتركه حتى يغلي على نار عالية ، ثم اخفض الحرارة واتركه على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة .

يُضاف الكركم والفلفل الأحمر إلى القدر ويُقلى لمدة دقيقة أخرى. يُضاف الجزر إلى القدر ويُقلى لمدة دقيقة أخرى ، ثم يُضاف العدس والماء. ضع غطاءً على القدر ، واتركه حتى يغلي على نار عالية ، ثم اخفض الحرارة واتركه على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة .

يُضاف الكركم والفلفل الأحمر إلى القدر ويُقلى لمدة دقيقة أخرى. يُضاف الجزر إلى القدر ويُقلى لمدة دقيقة أخرى ، ثم يُضاف العدس والماء. ضع غطاءً على القدر ، واتركه حتى يغلي على نار عالية ، ثم اخفض الحرارة واتركه على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة .

يُضاف الكركم والفلفل الأحمر إلى القدر ويُقلى لمدة دقيقة أخرى. يُضاف الجزر إلى القدر ويُقلى لمدة دقيقة أخرى ، ثم يُضاف العدس والماء. ضع غطاءً على القدر ، واتركه حتى يغلي على نار عالية ، ثم اخفض الحرارة واتركه على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة .