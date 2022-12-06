باف باستيري بحشوة الفطر واليقطين عجينة مع حشوة نباتية مليئة بقطع الفطر والقرع – وصفة رائعة أو وجبة خفيفة! تعتبر فيتامينات ب الموجودة في الفطر مهمة للأعصاب القوية والذاكرة الجيدة والنوم المريح.
هل عجين الباف باستيري هو نفسه عجينة الفيلو؟
عجين الباف باستيري عجينة ملتفة ، مما يعني أن الزبدة تُطوى في العجين عدة مرات لتكوين طبقات متناوبة من الزبدة والعجين. ينتج عن هذا الكثير من الطبقات الرقيقة والملمس جيد التهوية. وفي الوقت نفسه ، فإن عجينة الفيلو عبارة عن عجينة رقيقة مصنوعة من الزيت بدلاً من الزبدة. تخبز الباف باستيري على درجة حرارة 425 فهرنهايت حتى تنتفخ: اخبزيها فقط حتى تريها منتفخة وتبدأ في التحول إلى اللون البني ، حوالي 10 دقائق. يختلف وقت الخبز بناءً على حجم المعجنات وحشوها ، لذا راقبها.
باف باستيري بحشوة الفطر واليقطين
المكونات:
22 أوقية اليقطين (أو القرع عسلي)
1 رول عجينة باف باستيري (فطائر مجمدة)
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 علبة فطر أبيض
ملح والفلفل حسب الرغبة
1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 بصلة حمراء كبيرة
3 حصوص ثوم
½ حفنة الطرخون
2 أونصة من الجوز
1 ملعقة كبيرة حليب شوفان
باف باستيري بحشوة الفطر واليقطين
الطريقة:
- يقطع لب اليقطين إلى مكعبات ويقلى في مقلاة كبيرة مع زيت الزيتون لمدة 10 دقائق. يقطع الفطر إلى أرباع ، ويضاف إلى اليقطين ويقلى جيداً. يتبل بالملح والفلفل وصلصة الصويا وعصير الليمون.
- يفرم البصل والثوم فرماً ناعماً ويضاف الى قدر اليقطين. يغسل الطرخون ويضاف الى الخليط أيضاً. كذلك يقطع الجوز ويضاف الى الخليط.
- تفرد العجينة على صينية الفرن المبطنة بورق الخبز ، توضع كمية من خليط اليقطين في المنتصف. تطوى العجينة في لفافة مستطيلة وتقلب. يقطع السطح قليلاً وتمسح بحليب الشوفان.
- تُخبز في فرن على درجة 390 فهرنهايت تقريبًا لمدة 20 دقيقة حتى تنتفخ العجينة ويتحول لونها الى الذهبي.
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