باف باستيري بحشوة الفطر واليقطين عجينة مع حشوة نباتية مليئة بقطع الفطر والقرع – وصفة رائعة أو وجبة خفيفة! تعتبر فيتامينات ب الموجودة في الفطر مهمة للأعصاب القوية والذاكرة الجيدة والنوم المريح.

هل عجين الباف باستيري هو نفسه عجينة الفيلو؟

عجين الباف باستيري عجينة ملتفة ، مما يعني أن الزبدة تُطوى في العجين عدة مرات لتكوين طبقات متناوبة من الزبدة والعجين. ينتج عن هذا الكثير من الطبقات الرقيقة والملمس جيد التهوية. وفي الوقت نفسه ، فإن عجينة الفيلو عبارة عن عجينة رقيقة مصنوعة من الزيت بدلاً من الزبدة. تخبز الباف باستيري على درجة حرارة 425 فهرنهايت حتى تنتفخ: اخبزيها فقط حتى تريها منتفخة وتبدأ في التحول إلى اللون البني ، حوالي 10 دقائق. يختلف وقت الخبز بناءً على حجم المعجنات وحشوها ، لذا راقبها.

باف باستيري بحشوة الفطر واليقطين

المكونات:

22 أوقية اليقطين (أو القرع عسلي)

1 رول عجينة باف باستيري (فطائر مجمدة)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 علبة فطر أبيض

ملح والفلفل حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 بصلة حمراء كبيرة

3 حصوص ثوم

½ حفنة الطرخون

2 أونصة من الجوز

1 ملعقة كبيرة حليب شوفان

باف باستيري بحشوة الفطر واليقطين

الطريقة:

يقطع لب اليقطين إلى مكعبات ويقلى في مقلاة كبيرة مع زيت الزيتون لمدة 10 دقائق. يقطع الفطر إلى أرباع ، ويضاف إلى اليقطين ويقلى جيداً. يتبل بالملح والفلفل وصلصة الصويا وعصير الليمون .

يفرم البصل والثوم فرماً ناعماً ويضاف الى قدر اليقطين. يغسل الطرخون ويضاف الى الخليط أيضاً. كذلك يقطع الجوز ويضاف الى الخليط.

تفرد العجينة على صينية الفرن المبطنة بورق الخبز ، توضع كمية من خليط اليقطين في المنتصف. تطوى العجينة في لفافة مستطيلة وتقلب. يقطع السطح قليلاً وتمسح بحليب الشوفان .

تُخبز في فرن على درجة 390 فهرنهايت تقريبًا لمدة 20 دقيقة حتى تنتفخ العجينة ويتحول لونها الى الذهبي .

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