مقبلات كأس العالم 3 أطباق فرنسية شعبية بعد فوزها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لبولندا، نقدم لكم ثلاثة أطباق فرنسية شعبية، يمكنك اعدادها في المنزل للاحتفال بالفوز، هذه الاطباق محضرة بمقادير قياسية لذلك لن تجد صعوبة في تحضيرها في مطبخك.

مقبلات كأس العالم 3 أطباق فرنسية شعبية

1. شوربة البصل الفرنسية

شوربة البصل الفرنسية اللذيذة بمرق اللحم مع البصل المكرمل والجبنة الذهبية.

المكونات:

3 بصل حلو كبير مقشر

نصف كوب زبدة غير مملحة

½ ملعقة صغيرة سكر بني

8 أكواب مرق لحم بقري

3أغصان زعتر طازج أو نصف ملعقة صغيرة جافة

1 ورقة غار

نصف ملعقة صغيرة فلفل

1 ملعقة كبيرة صلصة رسيستيرشاير

1 باغيت

3 أكواب جبن جروير

6 ملاعق كبيرة جبن بارميزان طازج

الطريقة:

يُقطّع البصل ويُطهى في قدر على نار خفيفة مع القليل من الزبدة (والسكر البني) حتى يصبح لونه ذهبياً ، حوالي 30-45 دقيقة.

يُضاف الى البصل المكرمل كمية مرق اللحم ، والزعتر ، وورق الغار ، والفلفل الأسود ، ورشيسترشاير. عندما يبدأ في الغليان تخفف الحرارة ويُترك على نار خفيفة لمدة ساعة. تخلص من ورق الغار والزعتر.

في هذه الأثناء ، يقطّع الخبز ويدهن بزيت الزيتون ويشوى على الشواية الكهربائية لمدة دقيقتين لكل جانب أو حتى يصبح لونه ذهبي.

يصب الحساء في القدور الخزفية وتوضع فوقه الجبنة ثم يوضع في الفرن حتى تذوب الجبنة ويصبح لونها ذهبياً. يقدم مع الخبز الحار.

مقبلات كأس العالم 3 أطباق فرنسية شعبية

2. ساندوتش اللحم الفرنسي مع الغموس

المكونات:

3-4 أرطال لحم مشوي

ملح وفلفل حسب الذوق

10 أونصات من مرق اللحم البقري قليل الصوديوم

10 أونصات شوربة بصل قليلة الصوديوم

1 بصلة مقطعة إلى شرائح

12 أوقية بيرة خفيفة

2 حص ثوم مفروم

1 غصن إكليل الجبل اختياري

1 ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير

8 لفات فرنسية أو 2 باغيت مقطعة إلى 6 بوصات

8 ملاعق كبيرة زبدة

الطريقة:

يتبل اللحم المشوي بالملح والفلفل. تحمر في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة.

توضع المكونات المتبقية (ما عدا اللفائف والزبدة) في قدر بطيء. يُطهى على نار خفيفة لمدة 8 ساعات أو 4 ساعات أو حتى ينضج اللحم.

بمجرد أن يصبح اللحم طريًا ، يرفع ويترك ليرتاح لمدة 15 دقيقة. يقطع اللحم إلى شرائح.

يدهن الخبز بالزبدة على الشواية حتى تحمر قليلاً. يوضع اللحم البقري على الخبز وتقدم مع المرق.

مقبلات كأس العالم 3 أطباق فرنسية شعبية

3. أصابع توست فرنسية

سيحب جميع أفراد الأسرة تناول الطعام وجعل هذه أصابع التوست الفرنسية ممتعة ولذيذة. لا تنسى شراب الغمس!

المكونات:

8 شرائح خبز توست

2 ملاعق كبيرة زبدة مقسمة

خليط الكاسترد:

4 بيضات

1 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة قرفة

رشة ملح

الطريقة:

تقطّع كل شريحة خبز إلى 4 أعواد.

يخفق خليط الكاسترد في وعاء.

تسخن المقلاة على نار متوسطة منخفضة. تضاف 1 ملعقة كبيرة من الزبدة لتذوب.

تغمس كل عصا في خليط الكاسترد ولفها برفق لتغطيها.

توضع العصا في مقلاة مسخنة مسبقًا وتطهى على نار متوسطة منخفضة لمدة 6-8 دقائق ، مع التقليب بعد حوالي 4 دقائق.

كرر مع باقي العصي مع إضافة المزيد من الزبدة إذا لزم الأمر. قدميها دافئة مع شراب السكر.

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