البوابة - هل اختارت الملكة رانيا " أم العروس " الاستعانة بأكثر من مصمم لتصميم إطلالتها في حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني؟ لا شك أن الملكة رانيا العبدالله تعد من أيقونات الموضة ولقد نجحت دائماً في المزج بين التصاميم المختلفة والجريئة واخضاعها للبيئة والتراث العربي الأصيل، و زاوجت بين العديد من القطع والتصاميم المتناقضة لتظهر بإطلالة متجانسة ومختلفة.

وغداً في يوم الزفاف الملكي يتساءل العديد من المعجبين بإطلالات الملكة رانيا عن جمال وتفاصيل الفستان أو الزي أو الطقم الذي اختارته لهذه المناسبة العزيزة على قلبها.

وفقاً لموقع تاتلر فأن الملكة رانيا ملكة الأردن تعرف بأناقتها المميزة وبإحساسها القوي بالأناقة ، وهي ترتدي دائمًا الأناقة الفطرية وترحب في كثير من الأحيان بالألوان والأقمشة والمطبوعات المتدفقة في خزانة ملابسها. وقد استعانت في السابق بأهم دور الأزياء العالمية في إطلالتها الرسمية ومن أبرزها ديور، دولتشي أند غابانا، فيندي، بوتيغا فينتا، جيفنشي، غوتشي، وفالنتينو إلى جانب الاستعانة بمصممين من الشرق الأوسط من أبرزهم المصمم اللبناني إيلي صعب، والأردنية الرومانية أمينة معادي.

ومن المتوقع أن تطل الملكة رانيا بإطلالة أنيقة وغير متكلفة في حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان كما فعلت في حفل الحناء، وقد ترددت العديد من أسماء المصممين الذين استعانت بهم الملكة لهذه المناسبة من أبرزهم، إيلي صعب، وجورجيو أرماني بالإضافة إلى المصمم الأردني ليث معلوف، وراية بشارات، وريما دحبور التي صممت فستان حفل الحناء الخاص بالأميرة إيمان، ودانية دحلة، ورامز ناصر ، ونور محتسب وغيرهم من المبدعين والمبدعات.

بالصور: أهم إطلالات أم العروس عشية زفاف الأميرة إيمان

فستان تقليدي

ومن المتوقع أن تختار الملكة رانيا تصميم بلمسة تقليدية، فحب وحب الملكة رانيا للألوان والتطريز متعدد الظلال ينعكس على اختياراتها من الفساتين التقليدية ، والأقمشة الساطعة مع الفضي والذهبي، وحتى الألوان المتضاربة. كما تختار الملكة دائماً، اللونين الأحمر والأخضر اللذان يظهران على علم الأردن، خاصة عند تمثيل الدولة في الاجتماعات الدبلوماسية بالخارج.

بالصور: أهم إطلالات أم العروس عشية زفاف الأميرة إيمان

تعالوا نستعرض أبرز اطلالات أم العروس حول العالم:

1. هيلاري كلينتون في حفل زفاف ابنتها تشيلسي

2. كارولين ميدلتون في حفل زفاف الأمير كيت ميدلتون

3. الحاجة مريم عبدالعزيز، والدة أميرة بروناي عظيمة

4. سارة فيرغسون ، دوقة يورك، في حفل زفاف ابنتها

الصورة الأولى لإطلالة الأميرة إيمان في حفل الحناء

صور إطلالات الأميرة إيمان تخطف الأنظار بساطة وأناقة