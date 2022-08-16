بالصور: درجات اللون الأزرق في الديكور المنزلي يشعرك بالصفاء والهدوء

اللون الأزرق يعتبر لون السماء والبحر ويرتبط بالأماكن المفتوحة والحرية والخيال والتوسّع والإلهام والحساسيّة، فهو يشير إلى الحبِّ للحياة وللمساحات الشاسعة، ويمثّل اللون الأزرق معاني ومنها العمق والثِّقة والولاء والإخلاص والحكمة والثقة والاستقرار والإيمان والذكاء.

درجات اللون الأزرق في الديكور المنزلي تعد من أفضل ألوان الديكور لمنزلك لأنها تشعرك بالصفاء والهدوء والراحة النفسية، ويعتبر اللون الأزرق من الألوان القريبة إلى الطبيعة.

درجات اللون الأزرق تمنحكِ لوحة واسعة من الألوان التي يمكنكِ إدراجها في ديكورات المنزل الداخلية، ويتسم الأزرق بعدة سمات تجعله لوناً مثالياً لجميع غرف المنزل فهو مريح للعين في درجات مثل الفيروزي والبيبي بلو التي تناسب غرف الأطفال وغرف النوم.

اللون الأزرق الملكي والتريكواز والتي تناسب غرف المعيشة كما أنه ينبض بالكلاسيكية والرقي في درجة الأزرق البترولي والسماوي كل ماتحتاجينه هو اختيار درجة الأزرق المفضلة ونسقيها في الأثاث أو المفروشات أو حتى لوحة جدارية وتحصلين على لمسة من المحيط في منزلك.

يخلق اللون الأزرق حالة من الصفاء والهدوء داخل المنزل، إلى جانب أنه من الألوان المريحة للعين، ولذلك نقدم لك بعض القواعد والأفكار لاستخدام اللون الأزرق في ديكور منزلك حتى تضفي جوا مميزا ولمسة جمالية رائعة.

من الأشياء البسيطة التي من خلالها يمكنك أن تستخدم اللون الأزرق في الديكور هي المفارش الزرقاء، سواء مفارش غرف النوم، أو وسائد حجرة المعيشة، لذلك هذه خطوة بسيطة دون تغيير الكثير من ديكور منزلك، ويمكنك أيضا استخدام الإضاءة الزرقاء مثل الأباجورات.

اللون الأزرق يليق عليه جميع الألوان، لكنه يتميز مع اللون (الأبيض، والرمادي، والأصفر، والبني والبيج بدرجاته).

استخدام اللون الأزرق بدرجات مختلفة في مكان واحد، سواء عن طريق استخدام الوسائد، أو طلاء الغرفة.

هناك حيلة يجب أن تستخدمها مع كل الألوان وليس الأزرق فقط، وهي أن تستخدم الدرجات الفاتحة في المساحات الضيقة، حتى تشعرك بالاتساع، والألوان الضيقة تقتصر على المساحات الواسعة.

من القطع المميزة التي عليك استخدامها باللون الأزرق، هي اللوح الزيتية، وخاصة التي تحتوي على مناظر طبيعية مثل السماء والبحر، حيث تعمل على راحة أعصابك.

تأثير اللون الأزرق في الديكور

خفض ضغط الدم ومعدل نبض القلب لأنه يساعد على الراحة و الاسترخاء .

ينبض بالحياة فهو يعكس لون البحار والمحيطات التي ترمز للحياة والطاقة .

الأناقة من خلال مظهره الطبيعي فهو من الألوان الأساسية .

الدفء لذلك يعتبر من الألوان الشتوية بدرجاته الغامقة .

الجرأة لأنه يعتبر أصلاً من الاختيارات الجريئة فهو ليس من الألوان الحيادية أو الكلاسيكية بالرغم من أننا نراه في الديكورات الكلاسيكية .

بالصور: درجات اللون الأخضر في الديكور المنزلي يشعرك بالهدوء

بالصور: درجات اللون الأصفر في الديكور المنزلي يشعرك بالإشراق