بانتون تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإطلاق لون عام 2023.. "فيفا ماغنيتا"

كشفت شركة بانتون في مطلع هذا العام عن أكثر الألوان التي ستكون حاضرة في المشهد و التي سوف تتصدر أغلفة المجلات ومنصات عروض الأزياء وهو اللون الذي يسمى فيفا ماجنيتا برقم 18-1750 والذي يسمى الأحمر القرمزي، فيقدم هذا اللون توازنا بين كل من البرودة والدفء و الجرأة والنعومة. هو لون حازم وليس عدواني يعطي ويدلل على الشعور بالقوة والثقة بالنفس، نابض بالحيوية ويعزز التفاؤل والمرح.

مزيج بين كل من الطبيعة والذكاء الصناعي

هو لون هجين بين العالم المادي والافتراضي، موجود بالطبيعة وتم إحياء ظلاله التي وصلت إلينا بشكلها الحالي بمساعدة الذكاء الاصطناعي، لون يحتضن الحياة ويبقينا متمسكين بالطبيعة مع انتقالنا بشكل متزايد الى العوالم الافتراضية والتطور التكنولوجي.

وليد كل من اللونين الأزرق والأحمر على عجلة الألوان

اللون الأرجواني يوجد بين الأحمر والأزرق على عجلة الألوان. اعتمدت بانتون على الذكاء الصناعي لإحياء ظل اللون الجديد على اعتبار أن العالم الافتراضي يشكل جزءا بارزا في حياتنا فأصبحت التكنولوجيا جزء لا يتجزء من حياتنا اليومية.

أحد أغلى الأصباغ في عالم الصبغات الطبيعية، وواحد من أقوى وألمع الألوان التي عرفها العالم في هذه الآونة، فهو لون ناري وجريء، صاخب ويوازن بين الدفء والهدوء.

لون فاصل بين درجات كل من الأحمر والوردي فيكسبك هذا اللون حماس وعاطفية اللون الأحمر ولفت أنظار ونعومة اللمسة الوردية. بامكانية تنسيق وخيارات لا متناهية لاطلالة مثالية كل يوم.

ستجدين درجات مختلفة من هذا اللون في متاجر الملابس المختلفة ومتاجر الانترنت، ولكن نادرا ما يكون تحت هذا الاسم فيفا ماجنيتا ويشار إليه في المتاجر باسم الأحمر القرمزي، يوصف أحيانا باللون الأحمر الأرجواني وأرجواني محمر.