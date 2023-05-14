بإقبال غير مسبوق على متاجر العلامة المشهورة للملابس السريعة اتش أند ام، امتلأت متاجر اتش أند ام حول العالم بعاشقين كل من الموضة ودار ثييري ميوجلر الأيقونية.

وبعد أن تم الإعلان عن هذا التعاون الأسطوري بين كل من شركة الملابس الجاهزة للارتداء والموضة السريعة اتش آند ام مع العلامة الفرنسية ميوجلر في مطلع ابريل من هذا العام، لم تسكن منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والمجلات عن ماهية هذا التعاون.

ميوجلر واتش أند ام تجتاح الأسواق العالمية‎‎:

تييري ميوجلر هو مصمم أزياء فرنسي اتبع المدرسة غير المألوفة في التصميم أو ما يعرف بالـ Avant Garde كان له الفضل في دمج مفهوم الغرابة والعناصر المستقبلية في التصاميم، لا سيما العناصر الفضائية.

وبرزت موهبته في صناعة قطع أزياء ذات ظلال خارجية ( سيلويت) صعبة وغير مجردة ومبتكرة بصورة تعقيدية أضافت الكثير الى مفهوم الأزياء الراقية الباريسية وغيرت في قواعدها وأصولها.



ومنذ عام 2002 حين تقاعد المصمم عن عملية التصميم في الدار توالت عليها العديد من المدراء الابداعيين وصولا الى عام 2018 حين تولى المدير الإبداعي الجديد للدار كاسي كادووكر عملية التصميم والإدارة الابداعية حيث خلق العديد من التغييرات في الدار وركز على إرث المصمم الأصلي ودمجه مع تصاميم العصر الحديث بصورة عملية وجريئة وراقية.

كان التعاون بين الشركتين كما هو متوقع تماما. حيث ركزت المجموعة على قطعة كات سوت الشهيرة التي ابتكرها كاسي كادووكر للدار منذ توليه منصب الادارة الابداعية والتي ارتدتها مايلي سايرس من قبل. اضافة الى القطع المتمضنة للكورسيه لكل من الرجال والسيدات.





المعاطف الجلدية الاسيميتريكال Assymtrical بأطوال وألوان مختلفة وبعض من التصاميم التي جاءت بأكتاف حادة لاضافة الجدية والحفاظ على عراقة وحرفة الدار والمصمم في هذه التصاميم.

إذا أردنا الحديث عن أجمل وأكثر اللحظات أيقونية في كل هذا التعاون فهي بلا شك ظهور الأيقونة الامريكية جيري هول في هذا التعاون فبعد أن كانت الملهمة للمصمم منذ عام 1977 وظهورها في الحملات الإعلانية لعطر الدارالشهير انجيل عام 1990، ظهرت العارضة مرتدية أحد اكثر التصاميم الأيقونية للمصمم فستان ذا فامباير أو مصاص الدماء الذي صممه عام 1981 ولكن بأسلوب وتعديل جديد على التصميم الأصلي للمصمم.

يعمل المصممين منذ عام 2010 في جميع دور الأزياء في عواصم الموضة الأربعة جاهدين للوصول إلى سوق الموضة السريعة بشتى الطرق ولعل طريقة التعاونات هي أكثر طريقة مضمونة لجلب الأرباح وترسيخ محبة عشاق بعض العلامات التجارية تجاه هذه العلامات والتوسع بشكل أكبر في كل نشاط يصل بهم إلى سوق المستهلك السريع.

