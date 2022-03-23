بان كيك بلوبيري إذا كنت تريد فطور صحي سريع ولذيذ، فابدأ مع هذه الفطائر المثالية المناسبة للنباتيين. جربيها اليوم لفطور صحي
بان كيك بلوبيري
المكونات:
1 عبوة واحدة من خليط دقيق خالٍ من الحبوب
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة اختياري
ربع ملعقة صغيرة ملح البحر
ربع كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز أو زيت الأفوكادو
2 ملاعق كبيرة من شراب القيقب
½ كوب حليب جوز الهند
1 كوب توت أزرق
الطريقة:
- يُمزج الدقيق والقرفة والملح في وعاء خلط كبير.
- نضيف بعد ذلك الزيت وشراب القيقب وحليب جوز الهند ونقلب حتى تمتزج المكونات. يجب أن يكون الخليط خاليًا من التكتل تقريبًا.
- ثم يضاف التوت الأزرق.
- سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة إلى متوسطة الحرارة. بمجرد أن تصبح المقلاة ساخنة ، يسكب 1/4 كوب من الخليط في المقلاة. يترك ليطهى لمدة 1-2 دقيقة أو حتى تبدأ في رؤية الفقاعات تتشكل وتفرقع في جميع أنحاء الفطيرة. يقلب ثم يترك للطهي لمدة دقيقة أو دقيقتين. بمجرد الانتهاء من الطهي ، انقله إلى طبق لتقديمه على الفور
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