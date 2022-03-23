بان كيك بلوبيري

نضيف بعد ذلك الزيت وشراب القيقب وحليب جوز الهند ونقلب حتى تمتزج المكونات. يجب أن يكون الخليط خاليًا من التكتل تقريبًا

نضيف بعد ذلك الزيت وشراب القيقب وحليب جوز الهند ونقلب حتى تمتزج المكونات. يجب أن يكون الخليط خاليًا من التكتل تقريبًا .

نضيف بعد ذلك الزيت وشراب القيقب وحليب جوز الهند ونقلب حتى تمتزج المكونات. يجب أن يكون الخليط خاليًا من التكتل تقريبًا .

نضيف بعد ذلك الزيت وشراب القيقب وحليب جوز الهند ونقلب حتى تمتزج المكونات. يجب أن يكون الخليط خاليًا من التكتل تقريبًا .

نضيف بعد ذلك الزيت وشراب القيقب وحليب جوز الهند ونقلب حتى تمتزج المكونات. يجب أن يكون الخليط خاليًا من التكتل تقريبًا .