  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. بان كيك بلوبيري

بان كيك بلوبيري

منشور 23 آذار / مارس 2022 - 03:00
بان كيك بلوبيري
بان كيك بلوبيري

بان كيك بلوبيري إذا كنت تريد فطور صحي سريع ولذيذ، فابدأ مع هذه الفطائر المثالية المناسبة للنباتيين. جربيها اليوم لفطور صحي

بان كيك بلوبيري

المكونات:

بان كيك بلوبيري

1 عبوة واحدة من خليط دقيق خالٍ من الحبوب

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة اختياري

ربع ملعقة صغيرة ملح البحر

ربع كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز أو زيت الأفوكادو

2 ملاعق كبيرة من شراب القيقب

½ كوب حليب جوز الهند

1 كوب توت أزرق

الطريقة:

  • يُمزج الدقيق والقرفة والملح في وعاء خلط كبير.
  • نضيف بعد ذلك الزيت وشراب القيقب وحليب جوز الهند ونقلب حتى تمتزج المكونات. يجب أن يكون الخليط خاليًا من التكتل تقريبًا.
  • ثم يضاف التوت الأزرق.
  • سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة إلى متوسطة الحرارة. بمجرد أن تصبح المقلاة ساخنة ، يسكب 1/4 كوب من الخليط في المقلاة. يترك ليطهى لمدة 1-2 دقيقة أو حتى تبدأ في رؤية الفقاعات تتشكل وتفرقع في جميع أنحاء الفطيرة. يقلب ثم يترك للطهي لمدة دقيقة أو دقيقتين. بمجرد الانتهاء من الطهي ، انقله إلى طبق لتقديمه على الفور

اقرأ أيضاً:

فطيرة الفراولة والرواند الشهية

 

كلمات دالة:بان كيك بلوبيريمطبخ البوابةوصفة بانكيكبلوبيريتوت أزرق

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...