فطيرة الفراولة والرواند الشهية

اخلطي الراوند مع الفراولة وقشر البرتقال و 1 1/2 كوب سكر والتابيوكا. ملعقة في القشرة. افردي العجينة الثانية وضعيها فوق الحشوة. تختم الحواف. ادهنيها بالحليب ، ورشي سكر إضافي فوقها

اخلطي الراوند مع الفراولة وقشر البرتقال و 1 1/2 كوب سكر والتابيوكا. ملعقة في القشرة. افردي العجينة الثانية وضعيها فوق الحشوة. تختم الحواف. ادهنيها بالحليب ، ورشي سكر إضافي فوقها .

اخلطي الراوند مع الفراولة وقشر البرتقال و 1 1/2 كوب سكر والتابيوكا. ملعقة في القشرة. افردي العجينة الثانية وضعيها فوق الحشوة. تختم الحواف. ادهنيها بالحليب ، ورشي سكر إضافي فوقها .

اخلطي الراوند مع الفراولة وقشر البرتقال و 1 1/2 كوب سكر والتابيوكا. ملعقة في القشرة. افردي العجينة الثانية وضعيها فوق الحشوة. تختم الحواف. ادهنيها بالحليب ، ورشي سكر إضافي فوقها .

اخلطي الراوند مع الفراولة وقشر البرتقال و 1 1/2 كوب سكر والتابيوكا. ملعقة في القشرة. افردي العجينة الثانية وضعيها فوق الحشوة. تختم الحواف. ادهنيها بالحليب ، ورشي سكر إضافي فوقها .