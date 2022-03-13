فطيرة الفراولة والرواند الشهية هناك حلويات خاصة بكل موسم، وفي الربيع تشتهر حلويات الفراولة ومنها هذه الوصفة اللذيذة. تعالوا لنجرب هذه الوصفة الشهية في موسم الفراولة.
فطيرة الفراولة والرواند الشهية
المكونات:
وصفة عجينة الفطيرة
1 ملعقة صغيرة من قشر البرتقال
4 أكواب راوند ، مكعبات
3 أكواب فراولة مقطعة شرائح
1 كوب سكر أبيض (اختياري)
6 ملاعق كبيرة من التابيوكا سريعة الطهي
1 ملعقة كبيرة حليب
1 ملعقة كبيرة سكر أبيض للزينة (اختياري)
1 كوب دقيق لجميع الأغراض (اختياري)
1 كوب سكر أبيض (اختياري)
1 ملعقة صغيرة ملح (اختياري)
نصف كوب زبدة (اختياري)
الطريقة:
- سخني الفرن على حرارة 400 درجة فهرنهايت (205 درجة مئوية). تبطن صينية الفطيرة بالعجينة.
- اخلطي الراوند مع الفراولة وقشر البرتقال و 1 1/2 كوب سكر والتابيوكا. ملعقة في القشرة. افردي العجينة الثانية وضعيها فوق الحشوة. تختم الحواف. ادهنيها بالحليب ، ورشي سكر إضافي فوقها.
- اخبزيها على حرارة 400 درجة فهرنهايت (205 درجة مئوية) لمدة 10 دقائق. اخفضي الحرارة إلى 175 درجة مئوية واخبزيها لمدة 35 دقيقة إضافية.
- للحصول على طبقة من الفتات ، لا تستخدمي طبقة الفطيرة العلوية. يُمزج الدقيق مع 1 كوب سكر وملح. قطّعي الزبدة أو المارجرين حتى يتفتت الخليط. تُسكب فوق الحشوة ، وتُخبز حسب التوجيهات أعلاه.
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