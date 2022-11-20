بدائل البيرة: خيارات صحية أثناء متابعة كأس العالم بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حظر بيع المشروبات الكحولية والبيرة للمشجعين في محيط ملاعب مونديال قطر 2022، تساءل العديد من المشجعين عن خيارات الشرب الأخرى المتاحة، نحن لدينا الإجابة هنا.

ليس خفياً على أحد على أن هناك بدائل صحية ومفيدة للبيرة والكحول بشكل عام، خاصة عندما نفرط في تناولها. في الحقيقة ينصح الأطباء دائماً بتجربة مشروبات جديدة بين الحين والأخر لمنح جسمك الوقت لاستقلاب الكحول الإضافي وإيجاد التوازن الأيضي مرة أخرى.

بالنسبة لبعض الناس ، قد يعني ذلك الانقطاع عن شرب البيرة لمدة شهر. بالنسبة للآخرين ، قد يعني الإقلاع عن الكحول بشكل عام مع الاستمرار في شرب البيرة مع الأصدقاء فقط. ولكن في حال عدم وجود البيرة هناك دائماً بدائل منعشة مختلفة، ويمكنك اختيار الأفضل لك ، حسب احتياجاتك وذوقك.

بدائل البيرة: خيارات صحية أثناء متابعة كأس العالم

ماذا تشرب بدلاً من البيرة: الحفاظ على التوازن

على الرغم من شعبية البيرة الكبيرة، إلا أننا يجب أن نفهم مدى أهمية النظر في الحقائق المرتبطة بشربها. يمكن لبعض المشاكل الصحية المحتملة أن تجعل تناول البيرة بانتظام فكرة سيئة لكثير من الناس. علاوة على ذلك، إذا كنت تتبع نظاماً صحياً للحصول على اللياقة البدنية وتتبع نظاماً غذائياً، يمكن للبيرة أن تضاعف عدد السعرات الحرارية اليومية، وتسبب الظهور البارز للبطن أو المعروف شعبياً باسم كرش البيرة. ولكن لا تقلق العثور على بديل للبيرة ليس صعباً. لديك مجموعة واسعة من البدائل للاختيار من بينها:

هناك مجموعة متنوعة من بدائل البيرة تتراوح من الحلو إلى الحامض، من العصائر الصحية إلى البديل غير الكحولي للبيرة الذي لا يزال له طعم مشابه: البيرة الخفيفة. تميل العديد من الخيارات الأخرى التي سنناقشها هنا إلى التضحية بمحتوى الكحول من أجل طعم لذيذ.

بدائل البيرة: خيارات صحية أثناء متابعة كأس العالم

ما هي بدائل البيرة الصحية؟

هارد كومبوتشا (Kombucha)

لنفترض أنك تريد شيئًا صحيًا بمذاق خاص "للكبار". في هذه الحالة، يجب أن تذهب إلى حيث يتم تخمير هذا المشروب الفوار بشكل طبيعي. يصنع صانعو البيرة هذا المشروب اللذيذ من الشاي الأسود أو الأخضر. يتميز مشروب الكومبوتشا بخصائصه المضادة للأكسدة والبروبيوتيك. لقد زادت شعبيتها الآن بين محبي البيرة الأصغر سنًا لأنها لا تعتمد على السكر.

النبيذ الفوار

بديل ممتاز آخر للبيرة هو النبيذ الفوار الخالي من الكحول. المنتجات الأكثر مبيعًا من أفضل العلامات التجارية تأتي الآن في بدائل خالية من الكحول للأشخاص الذين يرغبون في تناول كأس من الشراب دون الانغماس في حالة السكر. في بعض الأحيان ، ستجد أنه من المستحيل التمييز بين المشروبات الكحولية ونظيراتها غير الكحولية.

إذا وجدت نبيذًا فوارًا يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ومصنوع من منتجات طبيعية ، فهو خيار رائع. بل إن المتعة تذهب إلى أبعد من ذلك لأن التخلص من الكحول من المشروب يساعد في الاحتفاظ بمذاقه ونكهته اللذيذة.

البيرة الخالية من الكحول

تعتبر هذه النسخة الخفيفة من البيرة، والتي تهدف إلى تقليل استهلاك الكحول. توصف بدائل البيرة بأنها خالية من الكحول. ومع ذلك ، يأتي الكثير منهم بنسبة قليل جدًا لا تذكر (0.05 - 1.2 بالمائة). ويجد الشباب الذين يشربون البيرة الخالية من الكحول هذه الخيارات أكثر جاذبية لأنها مشروب بارد ومنعش، دون التضحية بالصحة أو المذاق.

العصائر الفوارة

إذا لم يكن النبيذ الفوار خيارًا ممتازًا بالنسبة لك ، فلديك العصائر الفوارة. يتكون بديل البيرة هذا من خلال عملية تخمير مماثلة للنبيذ الفوار. لذلك ، يعد اختيارًا ممتازًا لاستبدال الشمبانيا المفضلة لديك.

لن تضطر إلى تفويت الفقاعات التي تحصل عليها من البيرة المفضلة لديك. تتكون العصائر الفوارة من الأعشاب والفاكهة والخل، مما يجعلها خيارًا صحيًا مثاليًا لمحبي البيرة. علاوة على ذلك ، فهي تأتي في مجموعة واسعة من النكهات لتوفر لك العديد من الخيارات.

الموكتيل

مصطلح "موكتيل" يصف الكوكتيل الخالي من الخمور - وبعبارة أخرى ، كوكتيل غير كحولي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الكوكتيل هو بديل البيرة الذي يعده النادل طازجًا لك في البار. أي أنه لا يأتي في خليط معبأ أو معلب. على هذا النحو ، فإنه يمنحك الشعور بطلب بيرة من الصنبور ، وستحصل على مشروب يمكن تخصيصه لك فقط.

في هذه الأيام ، تأتي الموكتيلات بمستوى عالٍ من التطور ، مما يجعلها على مستوى مساوٍ للخيارات الكحولية. لديهم عدد كبير من المكونات. لذلك ، يمكن أن تغطي مجموعة واسعة من الألوان والأذواق والنكهات. مع الموكتيلات ، يمكنك الاستمتاع بتجربة شرب رائعة دون تضمين الكحول.

الجن الخالي من الكحول

لا توجد منافسة على المنتجات الطبيعية ، وهذا ما يجعل المحاليل فريدة من نوعها. تأتي في مزيج مثالي من النباتات المقطرة مثل الهيل وقشر الليمون وعرق السوس والكزبرة ، إلخ. لذلك ، لا تبتعد عن البيرة فحسب ، بل تستمتع أيضًا بالفوائد الصحية للمحلج الخالي من الكحول ، دون المساومة على المذاق.

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