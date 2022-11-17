أطعمة يجب على لاعبي مباريات كأس العالم تناولها، لابد أن تهتم أيها اللاعب بتناول الوجبات المفيدة لصحتك، من أجل تحسين أدائك الرياضي في الملعب، والمحافظة على رشاقتك خلال مباريات كأس العالم المنتظرة.

أطعمة يجب على لاعبي مباريات كأس العالم تناولها

الأسماك

يجب على لاعبي مباريات كأس العالم تناول الأسماك 3 مرات أسبوعياً لأنها تحتوي على أوميغا 3 والمعادن المضرورية لنمو الدماغ والأعصاب، وتمنع الاكتئاب، وتقلل خطر الزهايمر، ويزيد التركيز والذاكرة، ويحمي تناول الأسماك من تجلطات الدم ويحافظ على نسبة ضغط الدم والقلب والشرايين، ومن فوائد الأسماك تقي من التهاب المفاصل.

الدجاج

يجب الإكثار من تناول الدجاج قبل المشاركة في مباريات كأس العالم وذلك لأنه يحمي من هشاشة العظام، والعظام والأسنان لأنه يحتوي على البروتين والفسفور، ويعتبر مهم جداً للكبد والكلى والجهاز العصبي.

السبانخ

من فوائد السبانخ للاعبي كرة القدم تنظيم ضغط الدم لأنه يحتوي على البوتاسيوم وينظم أيضاً مستويات الصوديوم ويمنع تضييق الشرايين، ومن فوائد السبانخ تقوية جهاز المناعة، ويحافظ السبانخ على صحة القلب والشرايين ويمنع الإمساك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف.

الأفوكادو

الأفوكادو من الأطعمة التي يجب على لاعبي مباريات كأس العالم تناولها لأنها تحمي العيون من أمراض الضمور البقعي، وتعمل على تحسين امتصاص الكالسيوم، وأيضاً يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

بذور الشيا

من فوائد بذور الشيا للاعبي كرة القدم أنها تحمي من أمراض القلب والشرايين، وتقلل من مستويات الدهون الثلاثية العالية وتنظم بذور الشيا من الكولسترول في الدم، وتساعد على خسارة الوزن خصوصاً للرياضيين الذين يعانون من الكرش، وتنظم مستوى السكريات في الدم.

الكينوا

تعتبر الكينوا غذاء صحي ومفيد للاعبي كرة القدم وذلك لأنها تحتوي على البروتينات التي تمد الجسم بالمعادن وتعتبر أيضاً مصدر للالياف فهي تعالج الإمساك ومضادة للاكتئاب.

الفواكة التي تحتوي على فيتامين سي

الفواكة التي تحتوي على فيتامين سي مثل "الجوافة، البابايا، الكيوي، البرتقال،الفراولة، الأناناس، الجريب فروت، من فوائد هذه الفواكة إصلاح ونمو الأسنان والعظام والجلد، وتسهل امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة النباتية، وتحمي الخلايا من التلف وتقوي المناعة، وتحمي من الكثير من الأمراض المزمنة.

فوائد البروتين للرياضيين

إعطاء أجزاء الجسم المختلفة القوّة، المرونة، القوام.

من فوائد البروتين للرياضيين تسريع نمو العضلات.

تنظيم التفاعلات الكميائيّة الحيويّة خارج وداخل الخلايا.

إصلاح ونمو الأنسجة.

مصادر البروتين للرياضيين

السّمك

زبدة الفول السّوداني

الجبن

الحليب

الدّجاج

البيض

الدّيك الرّومي

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