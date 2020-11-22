للمرأة العاملة: بدائل صحية للسناكات والمقرمشات

واشارت الى مجموعة نصائح للحماية من أضرار سناكس ومقرمشات الذرة المحببة للأطفال قائلة ان المفتاح السحري دائما هو عدم الافراط وتقنين إستهلاكها:

- تناول وجبات متوازنة عند الشعور بالجوع وعدم الاعتماد على تلك المقرمشات لسد الجوع

تناول سناكس صحية :

- كثمرة تفاح حيث يحتوي التفاح على سعرات حرارية قليلة وكذلك به مضادات الأكسدة التي تكافح السرطان

- تناول الفشار الطازج المعد في المنزل حيث يحتوي على ألياف تعمل على الإشباع بسعرات حرارية قليلة دون إلحاق ضرر بالجسم

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- تناول المكسرات الطازجة كاللوز والفزدق والبندق حيث تحتوي على البروتينات والدهون المفيدة للجسم وكذلك انخفاض الكربوهيدرات فيها

- تناول السلطة بكافة أنواعها وممكن إضافة بعض أنواع الفاكهة فيها كحبوب الرمان والكيوي والأناناس أو إضافة الذرة الطازجة المسلوقة .

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