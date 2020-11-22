للمرأة العاملة: بدائل صحية للسناكات والمقرمشات

قالت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين ان العادات الغذائية السليمة سهل اتباعها دون حرمان من سائر المنتجات الضارة ويظل تناول القليل من تلك المنتجات مع احلالها بالبدائل الصحية هي المعادلة السحرية للحفاظ على صحتنا وصحة أولادنا .
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واشارت الى مجموعة نصائح للحماية من أضرار سناكس ومقرمشات الذرة المحببة للأطفال قائلة ان المفتاح السحري دائما هو عدم الافراط وتقنين إستهلاكها:
- تناول وجبات متوازنة عند الشعور بالجوع وعدم الاعتماد على تلك المقرمشات لسد الجوع
تناول سناكس صحية :
- كثمرة تفاح حيث يحتوي التفاح على سعرات حرارية قليلة وكذلك به مضادات الأكسدة التي تكافح السرطان
- تناول الفشار الطازج المعد في المنزل حيث يحتوي على ألياف تعمل على الإشباع بسعرات حرارية قليلة دون إلحاق ضرر بالجسم
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- تناول المكسرات الطازجة كاللوز والفزدق والبندق حيث تحتوي على البروتينات والدهون المفيدة للجسم وكذلك انخفاض الكربوهيدرات فيها
- تناول السلطة بكافة أنواعها وممكن إضافة بعض أنواع الفاكهة فيها كحبوب الرمان والكيوي والأناناس أو إضافة الذرة الطازجة المسلوقة .
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