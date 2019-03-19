بدائل طبيعية للسكر.. جمال وأناقة وفوق ذلك صحة

تضمن العسل مواد مضادة للأكسدة، ومواد مضادة للبكتيريا

تظهر دراسات المستهلك الجديدة بأن 73% من المشترين يبحثون عن بدائل طبيعية للسكر، لتصبح المحليات الاصطناعية وشراب الذرة العالي بالفركتوز خارج القائمة، وحلت مكانهما مجموعة كاملة من البدائل الطبيعية، كالتالي:

يحتوي شراب القيقب على الفيتامينات، والمعادن، والمواد المضادة للأكسدة، بديل للسكر لتحسين الهضم، وهو عبارة عن 125 نوعاً معظمها من الأشجار أو الشجيرات، ينمو في المناطق الشمالية في روسيا وأوروبا وكندا.

تضمن العسل مواد مضادة للأكسدة، ومواد مضادة للبكتيريا، ومواد مضادة للفيروسات، والمواد المضادة للالتهابات.

ويحتوي التمر على البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والفيتامينات B وK ومواد مضادة للأكسدة

يحتوي دبس السكر على 6%من الحديد والكالسيوم والمواد المضادة للأكسدة

سكر جوز الهند يحتوي على كميات صغيرة من الأنولين، و التي تعتبر كمخزن للطاقة.

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