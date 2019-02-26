فوائد ذهبيّة تكسبينها عند تناول اللوز الأخضر

اللوز الأخضر يمنع تكون حصوات المرارة

يُعتبر اللوز الأخضر من الأطعمة اللذيذة التي تجذب عدداً كبيراً من الناس، ويعتبر شجر اللوز من أشهر شجر حوض البحر البيض المتوسط، وهو شجر الفصيلة الوردية من اللوزيات والخوخيات، الموطن الأصلي لشجر اللوز بلاد الشام وجنوب تركيا، ومنها انتقل إلى كثيرٍ من دول العالم.

تحتوي ثمرة اللوز الأخضر على الكثير من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة لصحة الإنسان؛ حيث تحتوي على دهون، والنسبة الأغلب منها هي الدهون الأحادية ، وفيها نسبة جيدة من الطاقة، ومواد مضادة للأكسدة.

تتوفّر في اللوز الكثير من الفيتامينات المفيدة مثل: فيتامين أ، وفيتامين ب وخصوصاً فيتامين ب6، وفيتامين هـ، ويوجد الكثير من الأملاح والمعادن الغذائية مثل: الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والمنغنيز والفسفور، والسيلينوم، والزنك، وتوجد أيضاً نسبة من المواد الكربوهيدراتية، والألياف الغذائية.

فوائد اللوز الأخضر:

1- يخفّض من نسبة الكولستورل الضار في الدم والجسم وبنسبة تقارب 122%.

2- يعطي الجسم المزيد من الطاقة المتمثّلة في الدهون المفيدة للجسم.

3- يقي الجسم من الإصابة بالسكتة الدماغية والشرايين التاجية.

4- يمنع زيادة الوزن في الجسم ويبقي الجسم ضمن الوزن الطبيعي.

5- يمنع تكون حصوات المرارة.

6- يجنب الإنسان الإصابة بالكثير من أنواع السرطان وذلك لوجود 200 نوعاً من المركّبات المضادة للأكسدة في قشر اللوز الأخضر.

7- يحافظ على الأغشية المخاطية للخلايا الجلدية ويحافظ على الجلد من الكثير من الأضرار وخاصّةً الأضرار الناتجة عن الجزيئات الحرة.

8- يساعد الجسم على عملية التمثيل الغذائي لوجود فيتامين ب و ب6 في اللوز.

9- يقضي على أنواع البكتيريا التي تسبب مرض التهاب الكلى.

10- يحمي من مرض هشاشة العظام لوجود الكالسيوم فيه.

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