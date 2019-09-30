بدون جراحة.. تعرفي على تقنية الهيدرافيشل لاستعادة شباب الوجه

على الرغم من بدء استخدام تقنية الهيدرافيشل لاستعادة شباب ونضارة الوجه دون تدخل جراحي في عام 2005، إلا أنها بدأت في الانتشار خاصة بين النجوم في الآونة الأخيرة، حيث خاض 5 ملايين شخص تلك التجربة.

نشرت مجلة "نيو بيوتي "، أن تقنية الهيدرافيشل أصبحت أكثر شعبية الآن لهؤلاء الذين يبحثون عن بشرة مثالية خالية من العيوب.

وخلال هذه المقالة سنتعرف على تقنية "الهيدرافيشل" وفوائدها..

ما هي تقنية الهيدرافيشل؟

هي تقنية جديدة متكاملة غير جراحية للتخلص من عيوب الوجه وإزاله آثار الحبوب واستعادة شباب وحيوية البشرة، تتكون من 3 مراحل هم التقشير الكيميائي والتقشير الماسي لإزالة الرواسب وبقايا الجلد الميت والتقشير الذاتي بدون ألم باستخدام مضادات للأكسدة وحمض الهيالورونيك، وكل ذلك يتم في مدة تترواح بين 30- 90 دقيقة فقط باستخدام جهاز الهيدرافيشل.

فوائد الهيدرافيشل:

- الحصول على بشرة مشرقة وخالية من العيوب في دقائق معدودة.

- الحفاظ على شباب وحيوية البشرة.

- علاج حبوب الشباب والآثار التي تتركها على الجلد.

- توحيد لون البشرة وازالة خطوط التجاعيد الدقيقة.

- إزالة البقع الحمراء والداكنة على الجلد والتلخص من السمام الواسعة.

إلى متى تدوم نتائج الهيدرافيشل:

بعد كل جلسة علاجية تدوم نعومة الوجه وترطيبه من 5 إلى 7 أيام لكن للحصول على نتائج دائمة للتخلص من الحبوب الدهنية وخطوط التجاعيد والجلد المحتقن والبقع البنية والمسام الواسعة وغيرها من العيوب يستلزم جلسة شهريًا حتى يصل جلد البشرة لشكله المثالي.

تتراوح تكلفة الجلسة الواحدة ما بين 150- 200 دولار وترجع تكلفتها العالية بسبب استخدام العلاج بالضوء الليد والتجفيف الليمفاوي.

لا يوجد فترة محددة للتعافي من آثار جلسات الهيدرافيشل يمكنكِ ممارسة حياتك بشكل طبيعي ووضع مكياجك باتباع بعض التعليمات البسيطة للحفاظ على نتائج الجلسات.

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