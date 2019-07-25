بديل صحي للمشروبات الغازية.. فوائد لا تعرفينها عن ماء جوز الهند

دائمًا ما نسمع عن فوائد جوز الهند وخاصة الزيت، سواء فيما يتعلق بالبشرة أو الشعر، ومع ذلك قلما نهتم بعنصر آخر مهم يتم تجاهله كثيرًا، وهو ماء جوز الهند.

فبالإضافة إلى ما يتميز به زيت جوز الهند من فوائد جمالية عديدة، لماء هذه الثمرة خصائص صحية لا حصر لها، ومن خلال مجلة "ومينز هيلث"، نقدم لكِ فوائد لا تعرفينها عن ماء جوز الهند:

بديل صحي ولذيذ للمشروبات الغازية

من المعروف أن المشروبات الغازية غير صحية، ومع ذلك يصعب على الكثيرين التخلي عنها بسبب مذاقها المميز، ولكن ماء جوز الهند يشكل بديلًا صحيًا ولذيذًا خاصة أنه يحتوي على سعرات حرارية أقل بالمقارنة مع المشروبات الغازية كما يقال إنه يعزز الأيض.

غني بالبوتاسيوم والصوديوم

كشفت دراسة سابقة أن ماء جوز الهند يساعد في تخزين الرطوبة في الجسم أفضل من الماء العادي كما أوضح الخبراء أن ماء جوز الهند مصدر جيد للصوديوم والبوتاسيوم الضروريان للحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

يخفض الكوليسترول

في تجربة أُجريت على الفئران، أثبت العلماء أن ماء هذه الثمرة يساعد في خفض الكوليسترول ويقلل خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

يحارب الحبوب

الحبوب كابوس مؤرق يطارد معظمنا، ولكن ماء جوز الهند يساعد في التخلص من دهون وزيوت البشرة الفائضة، ما يساعد على تخفيف الحبوب ومحاربتها وذلك يرجع إلى تميز ماء جوز الهند بخصائص مضادة للالتهاب والميكروبات بالإضافة إلى خصائص أخرى تنقي الجسم من السموم.

ذو خصائص مقاومة للتجاعيد

ماء جوز الهند غني بالفيتامينات ويساعد على تقليل وتيرة شيخوخة البشرة، بالإضافة إلى إصلاحها، كما أن ما يوجد من بروتين في ماء جوز الهند، مسؤول عن تحفيز نمو ونشاط الخلايا.

يعزز صحة العظام والأسنان

يحتوي كوب واحد من ماء جوز الهند (240 غرام) على 57 ملغم من الكالسيوم، وفي حين أنه قد لا يكون مصدر قوي للكالسيوم مثل المكسرات والصويا، إلا أن جوز الهند خيار جيد ويعزز صحة العظام والأسنان.

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