فوائد الجلي لصحة وسلامة الشعر

يحتوي الجيلاتين على مجموعة مهمّة من الأحماض الأمينية التي تُعتبر مهمة لصحة العضلات، وتحسين عملية التمثيل الغذائي، ومن أهم هذه الأحماض: حمض الأرجينين، وحمض الليتسين، وهو يساعد الأمعاء على القيام بعملها بشكل أفضل.

ويعتبر الجيلاتين من المواد المهمة لمنح الشعر حيوية ونعومة، وهذا ما سنتعرّف عليه في هذا البند، ومن أهم فوائد الجيلاتين للشعر ما يلي:

1- يحتوي الجيلاتين على مادة الكاروتين، وهي من أهم المواد التي تمنح الشعر صحّةً وحيويّة؛ لذا يعمل الجيلاتين على حماية الشعر، ومعالجته من المشاكل التي قد يعاني منها كالتقصف والهشاشة.

2- يمنح الجيلاتين الشعر رطوبةً ولمعاناً وحيويّة.

3- يكثف الجيلاتين الشعر ويقويه.

ولتحضير ماسك الجيلاتين اتبعي الخطوات التالية:

- ضعي الجيلاتين في وعاء عميق، وأضيفي إليه الماء البارد، وحرّكيه حتى يذوب تماماً.

- أضيفي إليه الماء الساخن، وحرّكي جيداً، ثم أضيفي العسل وخل التفاح.

- حرّكي الخليط حتى يصبح قوامه كثيفاً.

- ضعي الخليط على كامل شعرك، وغطّيه بغطاء بلاستيكي.

- اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

- اغسلي شعرك بالشامبو جيداً، وستلاحظين نعومةً ورطوبةً ولمعاناً في شعرك.

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