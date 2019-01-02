بذور الحرمل: كل ما تريد معرفته عن فوائدها الصحية والجمالية

من فوائد بذور الحرمل تحفيز المناعة

يُعتبر نبات الحرمل نباتاً عشبيّاً مُزهراً ينتشر في آسيا الوسطى، وشمال أفريقيا، والشّرق الأوسط، كما أنّه انتشر ليصل أمريكا وأستراليا، وهو ينتمي إلى الفصيلة القديسيّة أو الحرمليّة أو الرطريطيّة ، وهو أحد الأعشاب المُستخدمة في الطبّ الشَعبيّ منذ القدم لتسكين الآلام والتّعقيم، وقد انتشر استعماله في حالات ألم الظّهر، والرّبو، والمغص، والصّفار، وكمنبه لدى الكثيرين، وقد وجدت الأبحاث العلميّة أنّ الأجزاء المُختلفة من هذا النّبات تحمل تأثيرات علاجيّة مُختلفة.

يتمّ استعمال نبات الحرمل صناعيّاً في إنتاج صبغة حمراء اللّون تُستخدم في صبغ السجّاد، وتحتوي بذور الحرمل على مُركّبات كيميائيّة يُطلق عليها البيتا-كاربولين والتي تعزى لها العديد من التّأثيرات العلاجيّة التي تحملها هذه البذور.

فوائد بذور الحرمل:

- تأثيرات مُضادّة لنموّ الأورام السرطانيّة.

- تأثيرات مُضادّة للحشرات.

- تأثيرات مُضّادة لليشمانيّات.

- تأثيرات مُضادّة للتشنّجات.

- تأثيرات مُضادّة للهيستامسن.

- تأثيرات مُرخية للأوعية الدمويّة.

- شفاء الجروح.

- مُقاومة الأكسدة.

- تحفيز المناعة.

- شفاء اللّوكيميا.

- خفض سكّر (جلوكوز) الدّم، والمساهمة في علاج مرض السكريّ.

- تسكين الألم.

- مقاومة الالتهاب.

- تأثيرات مُضادّة لاستقبال الألم.

- تأثيرات وقائيّة لخلايا الكبد.

- تأثيرات مُضادّة للبكتيريا والفيروسات والفطريات.

- تأثيرات سامّة للخلايا.

- الإجهاض، وقد لوحظ أنّ نسبة الإجهاض ترتفع في الحيوانات التي تتغذّى على نبات الحرمل في حالات الجفاف.

- المُساهمة في علاج حالات انقطاع الدّورة الشهريّة.

- المُساهمة في علاج حالات الاكتئاب.

- المُساهمة في علاج آلام الدورة الشهريّة.

- خفض درجة حرارة الجسم.

- المساهمة في حالات الأرق.

- يُمكن أن يتشابه عمل المواد الفعّالة الموجودة في بذور الحرمل مع بعض الأدوية المُستخدَمة في علاج مرض الزّهايمر.

فوائد بذور الحرمل للشعر:

- التخلّص من القمل والصيبان في الشعر

- يقضي على الفطريّات والبكتيريا التي تتسبّبُ بتعرّض الشعر للقشرة والحكّة.

- يقوّي الحرمل الشعر وينعّمه

- فعال في وقف مشكلة تساقط الشعر، ومن أشهر الوصفات التي تستخدم للحصول على شعر ناعم وقويّ وصحي هي أن يُمزج كلٌّ من: شوك القنفذ، وزيت الزيتون، وزيت الخروع، وزيت الحرمل، ثمّ تسخّن ويدلّك الشعر بها بشكل جيّد، ويفضّل أن تترك هذه الوصفة على الشعر لحوالي نصف ساعة قبل غسله.

فوائد الحرمل للصرع:

يفيد الحرمل في علاج بعض الأمراض العصبية المستعصية؛ ومن أهمها:

الصرع، ويطلق عليه أيضاً اسم زيادة الشحنات الكهربائية في الجسم، حيث يباعد بين النوبات، كما يخفف من قوة النوبة، ويمكن استخدامه عن طريق أخذ الأفرع العلوية مع الأزهار، ثم تجفيفها، وبعدها يوضع 250غم منه في لتر ونصف من الماء الساخن، ثم يُغلى على النار حتى يتبقى لتر واحد من الماء، ثم تؤخذ منه ملعقتان كبيرتان مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، وبعدها تناول كوب منه يومياً مع الإفطار، ويجب المواظبة على تناول الحرمل لمدة ثلاثين يوماً بشكل منتظم.

فوائد زيت الحرمل للبشرة:

- المحافظة على نضارتها وصحتها فزيت الحَرْمَل يدخل في صناعةالمستحضرات التجميلية.

- يستعمل في معالجة الإكزيما.

- يعالج الحروق وآثارها.

- يخلّص الثآليل.

فوائد الحرمل للحمل:

- ينشط الرحم وعملية التبويض.

- يعالج اضطرابات الدورة الشهرية وينظمها.

- يحسن القدرة على الإنجاب.

الآثار الجانبيّة للحرمل:

- تهيج المعدة.

- اضطرابات مزاجية.

- اضطراب في النوم.

- دوخة ودوار.

- تلف في الكبد والكلى.

- طفح جلدي، وحساسية لأشعة الشمس.

- الإجهاض.

- الشلل والموت في بعض الحالات.

طرق استخدام الحرمل:

- لمعالجة وجع الركب، والساقين، واليدين، وانتفاخ البطن، من خلال طبخ حوالي غرامين من مسحوق الحرمل في كمية من زيت الزيتون، وتناول المزيج لمدة أسبوع.

- لمعالجة وجع المعدة، والرأس، والصدر، وطرد البلغم، من خلال غسل الحرمل بالماء العذب، وسحقه، وخلطه بالماء الساخن، والسيرج، والعسل، وشرب المزيج.

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