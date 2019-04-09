أهم فوائد بذور الشيا وتأثيرها على بشرتك

تعتبر بذور الشيا من أهم المصادر للأوميغا 3

تضفي بذور الشيا إلى الطعام نكهة شبيهة بنكهة المكسرات، ويتم تناولها كحبوب كاملة بدون الحاجة لطحنها حيث يمكن إضافتها الى الكثير من الأطباق واليخاني المنزلية والمعجنات والخبز والكيك وعصائر الفواكه والكثير من الأطعمة الأخرى.

وتتميز هذه الحبوب بفوائدها الجمّة على الصحة لغناها بأوميغا 3 و6 والأحماض الأمينية والحديد والكالسيوم والبروتين وحمض الفوليك، وتفيد جدا صحة القلب حيث تحسن من ضغط الدم وتزيد نسبة الكوليسترول الجيد وتقلل من نسبة الكوليسترول الضار، كما تفيد في الإحساس بالشبع للراغبين بالحمية وتشكل غذاء مهماً للرياضيين.



إليك عزيزتي أهم فوائد هذه البذور وتأثيرها على بشرتك:

– تعتبر بذور الشيا من أهم المصادر للأوميغا 3 المهمة التي تحافظ على نضارة ونعومة البشرة وجمال العينين. لذا فإن تناول ملعقة صغيرة من هذه من ثلاث الى اربع مرات اسبوعيا يمنحك هذه الاحماض الدهنية الهامة.



- تحتوي هذه البذور على مضادات الأكسدة التي تتفوق بكميتها على التوت الأزرق، فتساهم بالتالي بمكافحة شيخوخة الجلد والحفاظ على شباب البشرة.



– تعتبر بذور الشيا من المواد الغذائة الغنية بالألياف، لذا فإنها تحافظ على رطوبة الجسم والجلد وتكافح جفافه وبعض الأمراض الجلدية، ما ينعكس طراوة ونضارة على بشرة الوجه.



- أثبتت الكثير من الدراسات فوائد بذور الشيا في تحسين صحة الجلد والأظافر والشعر إذا ما أضيفت للنظام الغذائي اليومي بشكل متواصل وبكميات معتدلة.



- تساهم بذور الشيا في إزالة السموم من الجسم حيث تساعد في تطهير القولون وتهدئته وامتصاص السموم، ما ينعكس تألقا ونضارة على بشرة الوجه.



- تحتوي كلّ ملعقتين من بذور الشيا على 18 في المئة من الجرعة اليومية الموصى بها من الكالسيوم، 35 في المئة من الفوسفور، 24 في المئة من الماغنيزيوم و 50 في المئة من المانغانيز، وكلها مواد أساسية لتغذية الشعر وتقويته.



بعد كل هذه الفوائد، ما رأيك بإدخال بذور الشيا في نظامك الغذائي لتتوهجي جمالاً بعيداً عن مستحضرات التجميل؟

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