فوائد بذور العنب العجيبة للبشرة

بذور العنب تحتوي على أحماض أساسية تساعد في تغذية البشرة

أكّد الكثير من الخبراء والمختصين بالبشرة أنّ بذور العنب تمتلك خصائص فريدة في محاربة الشيخوخة، بالإضافة للعديد من الفوائد التي يتمتّع بها العنب نفسه من الناحية الصحية، حيث إنّ العنب يلعب دوراً هاماً في التقليل من التعرّض لأمراض القلب المختلفة كما يساهم في التقليل من هشاشة العظام، بالإضافة لآثاره الأخرى التي تنعكس إيجاباً على الجلد، لذلك أصبحت بذور العنب تستخدم بصورة رئيسية في الوصفات المستخدمة في الحفاظ على البشرة.

من فوائد بذور العنب للبشرة، أنّها تعطيها العناية الفائقة حيث تعمل على تأخير ظهور علامات تقدم البشرة نظراً لغناها بأقوى مضادات الأكسدة. وتعمل تلك البذور أيضاً على تنشيط البشرة والخلايا بل وتزيد قدرة البشرة على تجديد الخلايا وتعطيها نعومة فائقة، وبالتالي المحافظة على ترطيبها. بالإضافة إلى ذلك فإنّ بذور العنب تعمل على بناء الإنزيمات التي تؤثر على نسبة الكولاجين في طبقة البشرة الداخلية وبذلك تترك البشرة أكثر شباباً.

وتجدر الإشارة إلى أنّ بذور العنب تحتوي على أحماض أساسية تساعد في تغذية البشرة وبخاصة الجافة وترطيبها، وتعمل على تنشيط إنتاج السليوليت الذي يعمل على تنشيط الخلايا وتحسين دورتها. لذلك يجب أن لا نرمي البذور عند تناول العنب، بل نأكلها ونحرص على جرشها بالأسنان للحصول على الفوائد التي بداخلها.

يمكن أيضاً استعمال زيت بذور العنب عن طريق تدليكه على البشرة بلطف، إذ يقوم على ترطيبها وإزالة آثار حب الشباب، كما أنّه يعالج الأكزيما والصدفية. كما ويمكن استخدامه كنوع من أنواع مزيلات المكياج، كما ويمكن استخدامه لعلاج الشعر المتجعد والجاف.

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