خلطات طبيعية من الأسبرين لنضارة البشرة

للأسبرين فوائد جمالية تتعلق بجمال البشرة ونعومتها

بجانب أنه يخفض من الحمى وألم الرأس، فإن لقرص الأسبرين أيضاً فوائد أخرى عديدة، منها فوائد جمالية تتعلق بجمال البشرة ونعومتها ونضارتها، تعرفوا معنا على أهم الخلطات:

1- خلطة الأسبرين للبشرة الدهنية:

قومي بطحن 5 حبات من الأسبرين في وعاء صغير وأضيفي ملعقة صغيرة من الماء للحصول على عجينة. وضعي الخليط على وجهك خاصة على المنطقة المصابة واتركيها لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ، قومي بذلك مرتين في الأسبوع، وستكون فعالة في الحد من حب الشباب.

2- خلطة الأسبرين للبشرة الجافة:

قومي بطحن حوالى 5-6 أقراص من الأسبرين في وعاء صغير، وضعي ملعقة صغيرة من الماء للحصول على مزيج يشبه العجينة. ثمّ أضيفي ملعقة صغيرة من العسل في وعاء صغير بالإضافة إلى قطرات زيت الزيتون واخلطي المزيج جيداً، ثم ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الدافئ. فهذه الخلطة تمنع ظهور حب الشباب وتعمل على ترطيب البشرة.

3- خلطة الأسبرين لتنظيف الوجه:

ضعي 8 أقراص من الأسبرين في نصف كوب من الماء ثمّ ضعي 4 ملاعق صغيرة من الخل الأبيض واخلطي جيداً. ثم قومي بدهن المزيج على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق، بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

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