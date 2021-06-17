براونيز حلوة وحارة

إذا كنت تحبين قطع البراونيز المقرمشة، فستحبين هذه البراونيز الحلوة والحارة...

المكونات:

1/2 كوب دقيق

1/3 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1 كوب سكر

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة فلفل حار

1/8 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/4 ملعقة صغيرة قرفة

بيضتان كبيرتان

1 ملعقة صغيرة فانيليا

4 ملاعق كبيرة زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة زبدة (لدهن علبة الكعك)

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت. قم بتغطية الجزء الداخلي من 6 أكواب من قالب الكعك بالزبدة.

في وعاء للخلط ، اخلطي الدقيق ومسحوق الكاكاو والسكر والملح والفلفل الحار والبيكنج باودر والقرفة معًا حتى تمتزج جيدًا.

قطعي الزبدة إلى قطع صغيرة ، ثم ضعيها في الميكروويف حتى تذوب (حوالي 30 ثانية). دعي الزبدة تبرد قليلًا أثناء إضافة البيض والفانيليا إلى الوعاء مع المكونات الجافة (لا تقلبهم في الوقت الحالي). أخيرًا ، اسكبي الزبدة المذابة في الوعاء ثم قلبي حتى تتكون عجينة براوني سميكة.

قسمي الخليط بين الأكواب المدهونة ، ثم اخبزيها لمدة 20 دقيقة أو حتى تنتفخ الأطراف وتحمر الحواف. أخرجي البراونيز من الفرن واتركيها تبرد (أو تناوليها دافئة!)

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