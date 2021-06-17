براونيز حلوة وحارة

إذا كنت تحبين قطع البراونيز المقرمشة، فستحبين هذه البراونيز الحلوة والحارة...
المكونات:
1/2 كوب دقيق
1/3 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى
1 كوب سكر
1/8 ملعقة صغيرة ملح
1/8 ملعقة صغيرة فلفل حار
1/8 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1/4 ملعقة صغيرة قرفة
بيضتان كبيرتان
1 ملعقة صغيرة فانيليا
4 ملاعق كبيرة زبدة مذابة
1 ملعقة صغيرة زبدة (لدهن علبة الكعك)
الطريقة:
يسخن الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت. قم بتغطية الجزء الداخلي من 6 أكواب من قالب الكعك بالزبدة.
في وعاء للخلط ، اخلطي الدقيق ومسحوق الكاكاو والسكر والملح والفلفل الحار والبيكنج باودر والقرفة معًا حتى تمتزج جيدًا.
قطعي الزبدة إلى قطع صغيرة ، ثم ضعيها في الميكروويف حتى تذوب (حوالي 30 ثانية). دعي الزبدة تبرد قليلًا أثناء إضافة البيض والفانيليا إلى الوعاء مع المكونات الجافة (لا تقلبهم في الوقت الحالي). أخيرًا ، اسكبي الزبدة المذابة في الوعاء ثم قلبي حتى تتكون عجينة براوني سميكة.
قسمي الخليط بين الأكواب المدهونة ، ثم اخبزيها لمدة 20 دقيقة أو حتى تنتفخ الأطراف وتحمر الحواف. أخرجي البراونيز من الفرن واتركيها تبرد (أو تناوليها دافئة!)
براونيز الشوكولاتة لتعديل المزاج
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