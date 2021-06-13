قهوة مثلجة بالكراميل المملح

يساعد القليل من ملح البحر على بقاء هذه القهوة المثلجة بنكهة الكراميل لذيذة وذات طعم مميز لا يقاوم...

المكونات:

1 كوب سكر

¼ كوب ماء

¾ كوب كريمة ثقيلة

3 ملاعق كبيرة زبدة

½ ملعقة صغيرة ملح بحر ناعم

½ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

5-6 أكواب قهوة قوية

الطريقة:

لعمل الكراميل المملح ، اضف السكر المحبب والماء إلى قدر صلصة ثقيل القاع. نضع القدر على نار متوسطة عالية ونقلب حتى يذوب السكر ويبدأ في الغليان. اخفض الحرارة إلى درجة حرارة متوسطة منخفضة واترك السكر ليغلي بدون تقليب حتى يتحول إلى لون كهرماني عميق (حوالي 7-10 دقائق).

بمجرد أن يتحول السكر إلى اللون الكهرماني العميق ، ارفعه من على النار فورًا ، حيث يمكن أن ينتقل من الكراميل إلى الاحتراق بسرعة. اخفق الكريمة الثقيلة حتى تصبح ناعمة (إذا تكتل السكر بالكراميل من الكريمة الباردة ، ما عليك سوى إعادة الوعاء إلى درجة حرارة منخفضة للغاية وخفقي حتى يذوب). اخفق الزبدة والملح ومستخلص الفانيليا.

اترك الكراميل يبرد (سوف يتكاثف بدرجة كبيرة عندما يبرد). هذه الدفعة من الكراميل تصنع حوالي 10 أونصات ويمكن أن تبقى مبردة لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

لتحضير القهوة المثلجة بالكراميل المملح ، ضعي حوالي 2 ملعقة كبيرة من الكراميل المملح في قاع كوب أو كوب آمن للتسخين. أضف 8 أونصات من القهوة القوية وقلّب حتى يذوب الكراميل.

املأ كوب تقديم منفصل بالثلج (إذا رغبت في ذلك ، قم برش المزيد من الكراميل داخل الزجاج أولاً). يُسكب مزيج القهوة والكراميل على الثلج. قدمه على الفور أو أضف القليل من الحليب أو الكريمة ، مع رشة صغيرة من ملح البحر.

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