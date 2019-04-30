برجك ليوم الأربعاء 1 أيار/ مايو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 1 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 1 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، كثير من الأمور والتحديات قد تواجهك اليوم، لكنك تبدع فيما تفعله، والنجاح سيكون حليفك، في فترة ما بعد الظهر تتعرض لكلام من قبل شخص في العمل يجعلك عصبيًا، المساء سيكون جميل لأنك ستتفرغ للعائلة وستناقش معهم العديد من المواضيع.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، ما يزال الحظ يدعمك، فاعمل عملك اليوم ولا تؤجله إلى بداية الأسبوع المقبل، بعض الأخبار الجيدة قد تأتي مواليد 3 إلى 11 أيار (مايو) في الظهيرة. أما في فترة ما بعد الظهر فقد يصيبك الكسل وعدم الرغبة في العمل.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، إنها فترة ممتازة لتثبت بها نفسك على صعيد العمل، فأمامك فرص كثيرة لتثبت نفسك، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، فحاول أن تأخذ ما تستطيع، أما في فترة ما بعد الظهر فقد تشعر بالتعب ينال منك فانتبه إلى معدتك ورجليك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، عليك بتمرير هذا اليوم فأنت ما تزال في دوامة والتعب الذي شعرت به منذ أمس ما يزال مستمرًا، حاول أن لا تكون مستهترًا بعملك عند الظهيرة وحضر نفسك لبعض التعقيدات. قد تمر بفترة جيدة بين الخامسة والثامنة مساء.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، تابع تقدمك فالفلك يدعمك، حاول أن تكون أكثر دبلوماسية في الصباح، وبخاصة مع زملائك في العمل، أما في الظهيرة فإن العمل يستحوذ على اهتمامك بشكل كبير، وقد لا تجد الوقت لمواعيدك الأخرى، المساء غير جيد بتاتا للتكلم مع من تحب، فالعلاقة ما تزال متوترة بينكما، لذا فاخرج وتمتع مع أصدقائك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، اليوم تصحو نشيطًا وتمزح بشكل كبير مع من حولك، فأنت مبتسم ولا تعرف لماذا، ولكن قد يكون الجواب أن هناك تقدما في الأعمال، والحالة العاطفية مستقرة، في فترة ما بعد الظهر يصلك خبر من بعيد وتكثر اتصالاتك، أما في فترة المساء فهنالك دعوة اجتماعية تنتظرك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، أوضاعك ما تزال بحاجة إلى ترتيب، فأنت في ارتباك من أمرك، وقد يلاحظ ذلك على مكتبك ومواعيدك أيضًا، مزاجيتك لا داعي لها مع الحبيب، لأنه قد يمل منك ويتركك، في المساء لديك العديد من الأمور لمعالجتها على المسار العائلي، فاستخدم دبلوماسيتك للقيام بها، لأن ما ستواجهه قد لا يروق لك بتاتا.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، العمر ينتهي والعمل لا ينتهي، لكنك لن ترد عليهم وتبقى منكبًا على عملك الكثير، في فترة ما بعد الظهر قد تهتم بأمر شخصي، وقد يخص أحد أصدقائك، المساء جيد لقضاء الوقت خارج البيت، لأن ما قد يحدث يجعلك مبسوطاً.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، نهار جيد، فكل الأمور تسير لصالحك، لكن خبرًا تسمعه في الصباح قد يغير مزاجك، أما في فترة ما بعد الظهر فالأمور ترجع إلى وضعها الطبيعي، وبخاصة أن أعمالك تسير على ما يرام، المساء للحبيب بدون منازع.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، إنه يوم ممتاز لتنهي به أسبوعك الصعب، فالقمر لديك والحظ يدعمك بكل قوة، حاول أن تقوم بالمبادرات الصعبة، لأن الحظ يسهلها لك، في فترة ما بعد الظهر قد تصلك بعض الأخبار الجيدة والمتوقفة منذ أيام، أما المساء فهو جيد للسهر وللاستمتاع بوقتك برفقة من تحب من الذين حولك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، يلزمك فترة طويلة لتصحو من النوم، فأنت طوال النهار تفكر بالرجوع إلى سريرك، يوم ممل ويتابع مسلسل المشاكل الذي يعرض جزؤه الثاني اليوم، لا تتعب نفسك، وخذ الأمور بسهولة، لأنك إذا لم تفعل ذلك تزداد المشاكل أكثر. أما فترة المساء ما تزال الأمور مع حبيبك سيئة فحاول أن لا تتصل به أو تراه.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، اليوم أنت حساس إلى أقصى درجة، فأي كلمة ليست في محلها تجرحك وتترك جرحًا في نفسك، لذلك انصح من يحبك أو من يتعامل معك بأن لا ينتقدك، العائلة ما تزال تستحوذ على اهتمامك، وبخاصة في فترة المساء، لأن الظهيرة تكون للعمل الكثير الذي ينتظرك.

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